Избыток предложения нефти сохранится во втором полугодии, считает МЭА

ДАВОС (Швейцария), 25 янв - РИА Новости, Мария Князева. Избыток предложения нефти сохранится на мировом рынке и во втором полугодии текущего года, сказал РИА Новости глава Избыток предложения нефти сохранится на мировом рынке и во втором полугодии текущего года, сказал РИА Новости глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

"По второй половине нужно посмотреть, но у нас по-прежнему будет избыток нефти на рынке. Я не хочу давать цифры, но также будет избыточное количество нефти во второй половине", - сказал он.

Ранее он отмечал, что профицит рынка нефти как минимум в первом полугодии может составлять около 1 миллиона баррелей в сутки с учетом сокращений, которые уже согласованы в рамках сделки ОПЕК+.