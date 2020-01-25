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Избыток предложения нефти сохранится во втором полугодии, считает МЭА
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РИА Новости

Избыток предложения нефти сохранится во втором полугодии, считает МЭА

14:41 25.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
ДАВОС (Швейцария), 25 янв - РИА Новости, Мария Князева. Избыток предложения нефти сохранится на мировом рынке и во втором полугодии текущего года, сказал РИА Новости глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.
"По второй половине нужно посмотреть, но у нас по-прежнему будет избыток нефти на рынке. Я не хочу давать цифры, но также будет избыточное количество нефти во второй половине", - сказал он.
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Ранее он отмечал, что профицит рынка нефти как минимум в первом полугодии может составлять около 1 миллиона баррелей в сутки с учетом сокращений, которые уже согласованы в рамках сделки ОПЕК+.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти длится с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. В первом квартале 2020 года договоренность предусматривает сокращение добычи на 1,7 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.
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ОПЕКМеждународное энергетическое агентствоРоссияЭкономика
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