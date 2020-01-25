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2020-01-25T15:45+0300
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Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность приговора Котову
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РИА Новости

Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность приговора Котову

14:36 25.01.2020 (обновлено: 15:45 25.01.2020)
20941
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУчастница одиночного пикета у здания администрации президента РФ в поддержку Константина Котова
Участница одиночного пикета у здания администрации президента РФ в поддержку Константина Котова
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Участница одиночного пикета у здания администрации президента РФ в поддержку Константина Котова. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность приговора Константину Котову, осужденному на четыре года колонии за нарушения на митингах, сообщается на сайте Кремля.
Ранее Путин пообещал изучить ситуацию с Константином Котовым, приговорённым к четырем годам колонии. "Я посмотрю, я услышал", - сказал он уже на выходе из зала, где прошла его итоговая пресс-конференция в декабре.
"Организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Константина Котова при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования", - говорится в тексте поручения.
Ответственным назначен генпрокурор Игорь Краснов. Доклад – до 31 марта.
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Котова задержали вскоре после не согласованного с мэрией шествия 10 августа в центре Москвы. Согласно обвинительному заключению, Котов ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов. Несмотря на административные наказания, мужчина, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции и привлекаться к ответственности и в итоге стал фигурантом уже уголовного дела. По статье 212.1 УК РФ он получил 4 года колонии. Котов вину не признал и подал апелляцию.
Перед встречей президента с членами Совета по правам человека, в которой принимал участие первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, журналисты спросили его, будет ли администрация контролировать развитие дела Котова.
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Константин КотовГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
контролировать развитие дела Котова...А теперь делаем предположения.По указки президента,дело пересматривают и принимают оправдательный приговор.Вопрос:будут приняты меры для увольнения и заведения дело на судью ?
25 января, 15:07
Игорь Новорай
48200017
Судьи работают в связке с полицейскими (+ звонки сверху) задержали-осудили, вариантов практически нет, вопросы только о сроках и суровости приговоров. Вопрос кто создал такую систему власти?
25 января, 15:30
lunvan
43003018
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