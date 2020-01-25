Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность приговора Котову

Ранее Путин пообещал изучить ситуацию с Константином Котовым, приговорённым к четырем годам колонии. "Я посмотрю, я услышал", - сказал он уже на выходе из зала, где прошла его итоговая пресс-конференция в декабре.

"Организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Константина Котова при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования", - говорится в тексте поручения.

Ответственным назначен генпрокурор Игорь Краснов. Доклад – до 31 марта.

Котова задержали вскоре после не согласованного с мэрией шествия 10 августа в центре Москвы. Согласно обвинительному заключению, Котов ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов. Несмотря на административные наказания, мужчина, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции и привлекаться к ответственности и в итоге стал фигурантом уже уголовного дела. По статье 212.1 УК РФ он получил 4 года колонии. Котов вину не признал и подал апелляцию.