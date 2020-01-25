Пашинян не исключил встречи с Алиевым по карабахскому урегулированию

ЕРЕВАН, 25 янв – РИА Новости. Премьер-министр Армении Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал в субботу полезными контакты с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по карабахскому урегулированию.

Отвечая на пресс-конференции на вопрос о возможности встречи с Алиевым в феврале в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, Пашинян заявил, что такой договоренности нет.

"Договоренностей о встрече нет. Но встречу исключить нельзя, так как (вопрос – ред.) находится на этапе обсуждений. Мы общались (с Алиевым – ред.) в Санкт-Петербурге в декабре 2019 года в ходе встречи в рамках СНГ. Если вновь появится такой повод, то это будет только полезно", - сказал Пашинян.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР).