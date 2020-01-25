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Пашинян не исключил встречи с Алиевым по карабахскому урегулированию
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РИА Новости

Пашинян не исключил встречи с Алиевым по карабахскому урегулированию

14:34 25.01.2020
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© Фото : Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской РеспубликиВстреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вене
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вене
© Фото : Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской Республики
ЕРЕВАН, 25 янв – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал в субботу полезными контакты с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по карабахскому урегулированию.
Отвечая на пресс-конференции на вопрос о возможности встречи с Алиевым в феврале в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, Пашинян заявил, что такой договоренности нет.
"Договоренностей о встрече нет. Но встречу исключить нельзя, так как (вопрос – ред.) находится на этапе обсуждений. Мы общались (с Алиевым – ред.) в Санкт-Петербурге в декабре 2019 года в ходе встречи в рамках СНГ. Если вновь появится такой повод, то это будет только полезно", - сказал Пашинян.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР).
Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
2 декабря 2019, 20:08
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Никол ПашинянИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
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