Путин поручил правительству подготовить предложения по охране лесов

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить и представить предложения, касающиеся совершенствования порядка проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"С учётом ранее данных поручений подготовить и представить предложения, касающиеся совершенствования порядка проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров, в том числе координации этих работ федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности", - говорится в поручении.
Срок выполнения поручения – 1 июля 2020 года.