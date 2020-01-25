Путин поручил правительству подготовить предложения по охране лесов

"С учётом ранее данных поручений подготовить и представить предложения, касающиеся совершенствования порядка проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров, в том числе координации этих работ федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности", - говорится в поручении.