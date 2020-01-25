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Путин поручил правительству подготовить предложения по охране лесов
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РИА Новости

Путин поручил правительству подготовить предложения по охране лесов

14:33 25.01.2020 (обновлено: 14:35 25.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк Владимир Путин
 Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить и представить предложения, касающиеся совершенствования порядка проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"С учётом ранее данных поручений подготовить и представить предложения, касающиеся совершенствования порядка проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров, в том числе координации этих работ федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности", - говорится в поручении.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 14:26
Путин поручил проверить расходование средств на лесоустройство
Срок выполнения поручения – 1 июля 2020 года.
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