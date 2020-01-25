Премьер Армении считает, что в стране нет Конституционного суда

ЕРЕВАН, 25 янв – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил в субботу журналистам, что в стране нет Конституционного суда.
"У нас нет Конституционного суда, предусмотренного конституцией … Председатель КС (Грайр Товмасян – ред.) был избран в результате служебного подлога … Конституционный суд оккупирован одним человеком, одной группой", - сказал Пашинян.
В пятницу пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян сообщила РИА Новости, что в квартире Товмасяна проводится обыск по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
КС Армении оказался в центре внимания в октябре 2019 года, когда власти страны потребовали отставки председателя суда Товмасяна. В частности, по предложению правящей фракции "Мой шаг" парламент решил обратиться к судьям КС с предложением объявить импичмент председателю суда. Во фракции сочли, что Товмасян и двое других судей не имели права участвовать в рассмотрении иска бывшего президента Роберта Кочаряна из-за их возможного пристрастного отношения к делу. КС отказался рассматривать это обращение.
В Спецследственной службе заявили, что Товмасяну предъявлено обвинение по статье "злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия". Максимальная санкция по указанной статье предусматривает шесть лет лишения свободы. Товмасян считает заведенное против него дело политическим.