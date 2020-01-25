Премьер Армении считает, что в стране нет Конституционного суда

ЕРЕВАН, 25 янв – РИА Новости. Премьер Премьер Армении Никол Пашинян заявил в субботу журналистам, что в стране нет Конституционного суда.

"У нас нет Конституционного суда, предусмотренного конституцией … Председатель КС (Грайр Товмасян – ред.) был избран в результате служебного подлога … Конституционный суд оккупирован одним человеком, одной группой", - сказал Пашинян.

В пятницу пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян сообщила РИА Новости, что в квартире Товмасяна проводится обыск по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

КС Армении оказался в центре внимания в октябре 2019 года, когда власти страны потребовали отставки председателя суда Товмасяна. В частности, по предложению правящей фракции "Мой шаг" парламент решил обратиться к судьям КС с предложением объявить импичмент председателю суда. Во фракции сочли, что Товмасян и двое других судей не имели права участвовать в рассмотрении иска бывшего президента Роберта Кочаряна из-за их возможного пристрастного отношения к делу. КС отказался рассматривать это обращение.