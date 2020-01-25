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Путин поручил проверить расходование средств на лесоустройство
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РИА Новости

Путин поручил проверить расходование средств на лесоустройство

14:26 25.01.2020 (обновлено: 14:29 25.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Счётной палате РФ совместно с Генпрокуратурой проверить эффективность расходования средств, выделенных из бюджета РФ на проведение лесоустройства с 1 января 2015 года по 1 января 2020 года, сообщается на сайте Кремля.
"Счётной палате РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ провести проверку эффективности расходования средств, выделенных из бюджетов бюджетной системы РФ на проведение лесоустройства в период с 1 января 2015 года по 1 января 2020 года", - говорится в тексте поручения.
Доклад нужно предоставить до 30 апреля, ответственными назначены глава Счетной палаты Алексей Кудрин и генпрокурор Игорь Краснов.
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Игорь КрасновАлексей КудринГенеральная прокуратура РФСчетная палата РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
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