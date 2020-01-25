Путин поручил проверить расходование средств на лесоустройство

"Счётной палате РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ провести проверку эффективности расходования средств, выделенных из бюджетов бюджетной системы РФ на проведение лесоустройства в период с 1 января 2015 года по 1 января 2020 года", - говорится в тексте поручения.