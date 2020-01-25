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В трех горных районах Чечни восстановили электроснабжение после аварии
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РИА Новости

В трех горных районах Чечни восстановили электроснабжение после аварии

14:25 25.01.2020
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© Fotolia / sean824Линии электропередачи
Линии электропередачи
© Fotolia / sean824
ГРОЗНЫЙ, 25 янв – РИА Новости. Электроснабжение в трех горных районах Чечни, где часть жителей осталась без света, восстановлено, сообщили РИА Новости в АО "Чеченэнерго".
Ранее на сайте Минэнерго РФ сообщалось, что около 90 тысяч человек в Итум-Калинском, Шатойском и Веденском районах Чечни остались без электроснабжения из-за отключения трансформатора. Отключение было согласовано с администрациями районов для проведения ремонтных работ.
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"Ремонтные работы завершены на два часа раньше запланированного времени, энергоснабжение восстановлено, все потребители запитаны", - отметил собеседник.
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Чеченская республикаМинистерство энергетики РФРоссияПроисшествия
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