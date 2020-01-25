В трех горных районах Чечни восстановили электроснабжение после аварии

Около 9 тысяч жителей Челябинской области остались без света

Около 9 тысяч жителей Челябинской области остались без света

"Ремонтные работы завершены на два часа раньше запланированного времени, энергоснабжение восстановлено, все потребители запитаны", - отметил собеседник.