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При пожаре в жилом доме в Чехии погиб человек
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РИА Новости

При пожаре в жилом доме в Чехии погиб человек

14:16 25.01.2020
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© Flickr / Jaroslav A. PolákПожарные машины, Чехия
Пожарные машины, Чехия
© Flickr / Jaroslav A. Polák
Пожарные машины, Чехия. Архивное фото
ПРАГА, 25 янв – РИА Новости. При пожаре жилого дома в ночь на субботу в городе Кладно вблизи Праги погибла одна женщина, еще 14 человек получили ранения или надышались дымом, сообщил журналистам представитель пожарной охраны Петр Свобода.
"Пожар начался в квартире на 11 этаже 12-этажного дома, потом распространился на самый верхний этаж. Пожарные нашли в квартире 62-летнюю женщину уже без признаков жизни. Пострадали еще 14 человек, включая двоих полицейских, надышавшихся дыма при эвакуации людей из горящего дома", - сказал Свобода.
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По словам Свободы, пожарные прибыли на место происшествия через семь минут после вызова, но работу им в значительной степени затруднили припаркованные во дворе автомобили.
Как сообщила журналистам представитель службы скорой помощи Петра Эффенбергерова, помимо погибшей женщины в квартире, которая, судя по всему, является источником пожара, находился также мужчина, он получил многочисленные ожоги и доставлен в тяжелом состоянии в одну из больниц Праги. Остальные пострадавшие находятся на медосмотре в больницах города Кладно.
Полиция приступила к расследованию причин пожара.
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