При пожаре в жилом доме в Чехии погиб человек

ПРАГА, 25 янв – РИА Новости. При пожаре жилого дома в ночь на субботу в городе Кладно вблизи При пожаре жилого дома в ночь на субботу в городе Кладно вблизи Праги погибла одна женщина, еще 14 человек получили ранения или надышались дымом, сообщил журналистам представитель пожарной охраны Петр Свобода.

"Пожар начался в квартире на 11 этаже 12-этажного дома, потом распространился на самый верхний этаж. Пожарные нашли в квартире 62-летнюю женщину уже без признаков жизни. Пострадали еще 14 человек, включая двоих полицейских, надышавшихся дыма при эвакуации людей из горящего дома", - сказал Свобода.

По словам Свободы, пожарные прибыли на место происшествия через семь минут после вызова, но работу им в значительной степени затруднили припаркованные во дворе автомобили.

Как сообщила журналистам представитель службы скорой помощи Петра Эффенбергерова, помимо погибшей женщины в квартире, которая, судя по всему, является источником пожара, находился также мужчина, он получил многочисленные ожоги и доставлен в тяжелом состоянии в одну из больниц Праги. Остальные пострадавшие находятся на медосмотре в больницах города Кладно.