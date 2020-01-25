На Филиппинах изолировали семью туристов с подозрением на коронавирус

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Семья бразильцев, отдыхавшая на Семья бразильцев, отдыхавшая на Филиппинах , оказалась в изоляторе больницы в провинции Палаван в связи с подозрением на заражение новым коронавирусом у одного из членов семейства, сообщает местная газета Manila Bulletin

Источник в полиции сообщил изданию, что у дочери бразильской пары медики зафиксировали три из четырех основных симптомов заражения вирусом 2019-nCoV. По имеющимся данным, у юной бразильянки жар, она страдает от заболевания дыхательных путей. Семья из четырех человек недавно посетила китайский город Ухань, эпицентр заболевания, однако, когда они приехали на Филиппины, неизвестно.

"Только у одного из них проявились симптомы, но всех их подвергли изоляции для соблюдения мер предосторожности", - заявил газете представитель полиции.

Семья бразильцев проведет в больничном изоляторе 12 дней. Их выпишут, если больная излечится от всех симптомов, а результаты анализов окажутся отрицательными.