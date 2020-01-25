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На Филиппинах изолировали семью туристов с подозрением на коронавирус
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РИА Новости

На Филиппинах изолировали семью туристов с подозрением на коронавирус

14:15 25.01.2020
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© AP Photo / Dake KangСотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
Сотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
© AP Photo / Dake Kang
Сотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Семья бразильцев, отдыхавшая на Филиппинах, оказалась в изоляторе больницы в провинции Палаван в связи с подозрением на заражение новым коронавирусом у одного из членов семейства, сообщает местная газета Manila Bulletin.
Источник в полиции сообщил изданию, что у дочери бразильской пары медики зафиксировали три из четырех основных симптомов заражения вирусом 2019-nCoV. По имеющимся данным, у юной бразильянки жар, она страдает от заболевания дыхательных путей. Семья из четырех человек недавно посетила китайский город Ухань, эпицентр заболевания, однако, когда они приехали на Филиппины, неизвестно.
"Только у одного из них проявились симптомы, но всех их подвергли изоляции для соблюдения мер предосторожности", - заявил газете представитель полиции.
Семья бразильцев проведет в больничном изоляторе 12 дней. Их выпишут, если больная излечится от всех симптомов, а результаты анализов окажутся отрицательными.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 41, подтверждено более 1300 случаев заражения.
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Распространение нового коронавирусаБразилияФилиппиныВ мире
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