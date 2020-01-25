В Приангарье сообщили, что не фиксировали случаев коронавируса

Отмечается, что на особом контроле состоят также пять студентов из Китая, обучающиеся в Байкальском государственном университете. Ректорат БГУ обратился к главному врачу Иркутской областной инфекционной клинической больницы, поскольку заболевшие студенты выезжали на каникулы в Китай. После проведенных анализов выяснилось, что у всех студентов грипп. Их анализы для исключения подозрения на коронавирус также направлены в Новосибирск. Все студенты, проживающие в общежитии, осмотрены, ведется круглосуточный мониторинг.