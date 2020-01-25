В Приангарье сообщили, что не фиксировали случаев коронавируса

ИРКУТСК, 25 янв – РИА Новости. Случаев инфекции, вызванной коронавирусом в Иркутске на текущий момент не зафиксировано, у заболевших диагностирован нетипированный вирус гриппа А, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Ранее сообщалось, что в инфекционную больницу Иркутска госпитализирован житель КНР, прибывший в город 24 января из Пекина. Предварительный диагноз нетипированный вирус гриппа А. Заболевшему назначена противовирусная терапия. Для полного исключения подозрения на коронавирус анализы больного направлены в Новосибирск.
"Случаев выявления коронавирусной инфекции на территории Иркутской области не зафиксировано. В населенных пунктах для контроля ситуации проходят профилактические мероприятия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на особом контроле состоят также пять студентов из Китая, обучающиеся в Байкальском государственном университете. Ректорат БГУ обратился к главному врачу Иркутской областной инфекционной клинической больницы, поскольку заболевшие студенты выезжали на каникулы в Китай. После проведенных анализов выяснилось, что у всех студентов грипп. Их анализы для исключения подозрения на коронавирус также направлены в Новосибирск. Все студенты, проживающие в общежитии, осмотрены, ведется круглосуточный мониторинг.
В Китае от нового вируса, по последним данным, скончался 41 человек.