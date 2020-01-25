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В Чечне около 90 тысяч человек остались без электроснабжения
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РИА Новости

В Чечне около 90 тысяч человек остались без электроснабжения

14:02 25.01.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Около 90 тысяч человек в Чечне остались без электроснабжения из-за отключения трансформатора, сообщается на сайте Минэнерго РФ.
Днем, 25 января, из-за снижения давления масла в высоковольтном вводе фазы "В" был отключен трансформатор Т-1.
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"По согласованию с администрацией Итум-Калинского, Шатойского и Веденского районов от электроснабжения отключены бытовые потребители (около 90 000 человек)", - говорится в сообщении.
Ведутся аварийно-восстановительные работы.
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Чеченская республикаМинистерство энергетики РФРоссияПроисшествия
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