В Чечне около 90 тысяч человек остались без электроснабжения

Днем, 25 января, из-за снижения давления масла в высоковольтном вводе фазы "В" был отключен трансформатор Т-1.

Около 9 тысяч жителей Челябинской области остались без света

Около 9 тысяч жителей Челябинской области остались без света

"По согласованию с администрацией Итум-Калинского, Шатойского и Веденского районов от электроснабжения отключены бытовые потребители (около 90 000 человек)", - говорится в сообщении.