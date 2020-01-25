На Украине заявили о задержании подозреваемых в убийстве адвоката

КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Трое подозреваемых в убийстве адвоката, которое произошло в августе 2019 года, задержаны в Трое подозреваемых в убийстве адвоката, которое произошло в августе 2019 года, задержаны в Кропивницком (бывший Кировоград), сообщила в субботу пресс-служба Нацполиции.

Адвоката убили у здания СИЗО в Кропивницком 22 августа 2019 года. По данным полиции, неизвестные с использованием огнестрельного оружия убили мужчину и ранили еще одного.

"В результате проведенных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска, следователями следственного управления полиции области совместно с управлением стратегических расследований, сотрудниками управления Службы безопасности Украины в области, с процессуальным руководством областной прокуратуры и с привлечением спецподразделений "КОРД", роты полиции особого назначения и "Альфа" в областном центре были задержаны трое местных жителей в возрасте 45, 48 и 54 лет", - сообщила пресс-служба.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.