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На Украине заявили о задержании подозреваемых в убийстве адвоката
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РИА Новости

На Украине заявили о задержании подозреваемых в убийстве адвоката

13:51 25.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Трое подозреваемых в убийстве адвоката, которое произошло в августе 2019 года, задержаны в Кропивницком (бывший Кировоград), сообщила в субботу пресс-служба Нацполиции.
Адвоката убили у здания СИЗО в Кропивницком 22 августа 2019 года. По данным полиции, неизвестные с использованием огнестрельного оружия убили мужчину и ранили еще одного.
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"В результате проведенных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска, следователями следственного управления полиции области совместно с управлением стратегических расследований, сотрудниками управления Службы безопасности Украины в области, с процессуальным руководством областной прокуратуры и с привлечением спецподразделений "КОРД", роты полиции особого назначения и "Альфа" в областном центре были задержаны трое местных жителей в возрасте 45, 48 и 54 лет", - сообщила пресс-служба.
Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
В рамках уголовного дела на территории города Кропивницкий и области правоохранителями проведено около 40 обысков, в результате которых изъяты вещественные доказательства. В уголовном деле продолжается досудебное следствие.
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Кропивницкий (бывший Кировоград)КиевУкраинаВ мире
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