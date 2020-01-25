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Хорватия может стать газовым хабом, заявил премьер Пленкович
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РИА Новости

Хорватия может стать газовым хабом, заявил премьер Пленкович

13:50 25.01.2020
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© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкНа территории газохранилища
На территории газохранилища
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
На территории газохранилища. Архивное фото
ДАВОС, 25 янв - РИА Новости, Мария Князева. Хорватия может стать газовым хабом для Центральной и Восточной Европы, развивая СПГ-терминал на острове Крк, сказал РИА Новости премьер Хорватии Андрей Пленкович.
"Мы приняли стратегическое решение инвестировать в СПГ-терминал на острове Крк. Я думаю, это в первую очередь важно для диверсификации поставок газа. Я думаю, это дает нам (возможность - ред.) быть "входным" хабом для Центральной и Восточной Европы. Такова идея. И я думаю, открытие компрессорной станции с возможностью реверсных поставок газа, которые позволят "голубому топливу", которое приходит в Крк, идти, к примеру, в Венгрию, - это шаг вперед", - сказал он.
Предполагается, что объем нового СПГ-терминала на хорватском острове Крк в Адриатическом море составит около 2,7 миллиарда кубометров газа в год. Проект плавучего СПГ-терминала будет совместно профинансирован правительством страны, ЕС и местными энергокомпаниями.
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СПГАндрей ПленковичХорватияПриродный газВ мире
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