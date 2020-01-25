Хорватия может стать газовым хабом, заявил премьер Пленкович

"Мы приняли стратегическое решение инвестировать в СПГ-терминал на острове Крк. Я думаю, это в первую очередь важно для диверсификации поставок газа. Я думаю, это дает нам (возможность - ред.) быть "входным" хабом для Центральной и Восточной Европы. Такова идея. И я думаю, открытие компрессорной станции с возможностью реверсных поставок газа, которые позволят "голубому топливу", которое приходит в Крк, идти, к примеру, в Венгрию, - это шаг вперед", - сказал он.