Премьер Хорватии назвал цели саммита в Загребе

ДАВОС, 25 янв - РИА Новости, Мария Князева. Предположить, когда к Евросоюзу присоединится очередная страна из региона Западных Балкан, пока очень сложно, сказал РИА Новости премьер Хорватии Андрей Пленкович.
"Это очень трудно сказать. Мы были в аналогичном процессе, и никакие прогнозы не оправдывались", - сказал он.
"Но эта декада должна быть декадой конкретного прогресса, эта декада будет очень важной. Мы хотим, чтобы саммит в Загребе стал новым стимулом, новым энтузиазмом и новым планом для стран Западных Балкан в направлении (присоединения к - ред.) ЕС", - отметил Пленкович.
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