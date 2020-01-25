Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-25T13:45+0300
https://ria.ru/20200125/1563864158.html
Премьер Хорватии назвал цели саммита в Загребе
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40080/73/400807319_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_88af4324eb071a6c1736f94d16838aa5.jpg
РИА Новости

Премьер Хорватии назвал цели саммита в Загребе

13:45 25.01.2020
258
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗагреб
Загреб
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Загреб. Архивное фото
ДАВОС, 25 янв - РИА Новости, Мария Князева. Предположить, когда к Евросоюзу присоединится очередная страна из региона Западных Балкан, пока очень сложно, сказал РИА Новости премьер Хорватии Андрей Пленкович.
"Это очень трудно сказать. Мы были в аналогичном процессе, и никакие прогнозы не оправдывались", - сказал он.
"Но эта декада должна быть декадой конкретного прогресса, эта декада будет очень важной. Мы хотим, чтобы саммит в Загребе стал новым стимулом, новым энтузиазмом и новым планом для стран Западных Балкан в направлении (присоединения к - ред.) ЕС", - отметил Пленкович.
Александр Вучич
22 ноября 2019, 15:56
Вучич призвал ЕС перестать играть с балканскими странами
220001
Обсудить 0
Андрей ПленковичЕвросоюзЗагребХорватияВ мире
Рекомендуем
На территории газохранилища
Хорватия может стать газовым хабом, заявил премьер Пленкович
Флаги ЕС и Хорватии
В Хорватии высказались по поводу вступления в ЕС Тираны и Скопье
Председатель Постоянной комиссии Верховного Совета Автономной Республики Крым по культуре Сергей Цеков
Сенатор ответил на заявления Польши о компенсациях со стороны России
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Зеленский объяснил отказ принять отставку премьер-министра
Саммит ЕС
Глава Евросовета созвал экстренный саммит по бюджету Евросоюза
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
Глава МИД Испании заверила Гуаидо в "полной поддержке"
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Европейцы не провели ни одной транзакции через INSTEX, заявил Зариф
Вид на Пентагон
В США началась разработка средств перехвата гиперзвукового оружия
Атомная электростанция Дукованы в Чехии
В Чехии остановили третий блок АЭС "Дукованы"
Дмитрий Медведев во время посещения Центрального штаба Всероссийской общественной организации Молодая Гвардия Единой России
МГЕР предложила послам европейских стран провести мероприятия к 9 мая
Госсекретарь США Майк Помпео
Ведущая заявила, что Помпео выругался на нее после вопроса об Украине
Акция протеста в Ираке
В Ираке на акциях протеста погибли четыре человека
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Премьер Армении считает, что в стране нет Конституционного суда
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Песков ответил на заявления об изменении курса по Украине
Помощник президента России Владислав Сурков
Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Канадские ученые допустили возможность заражения раком
04:00Число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 1975 человек
03:46Экологи сообщают, что "китовая тюрьма" в Приморье пустует
03:43В Шанхае сообщили о первом погибшем в городе от нового коронавируса
03:35Директор столичного отеля рассказал о госпитализации граждан КНР
03:33Ученые предупредили об опасности появления дыр в корпусе МКС
03:23Производители сигарет назвали причину снижения выпуска продукции
03:14Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
03:10Банки готовят революцию в удаленном обслуживании клиентов
03:07ФТС в 2019 году возбудила 206 уголовных дел по контрабанде леса
03:05Японский эксперт: бесснежные зимы в России будут случаться все чаще
02:52В Канаде зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом
02:45Число жертв землетрясения в Турции выросло до 31 человека
02:33Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
02:32Израильские медики предложили помощь Турции после землетрясения
02:29СМИ: число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 54 человек
02:28В Турции вытащили из-под завалов мать двухлетней девочки
02:24Сенаторы осудили поведение Помпео в отношении журналистки
02:12В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
02:09Миссия ООН заявила о нарушениях эмбарго на поставки оружия в Ливию
Лента новостейМолния