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В Хорватии высказались по поводу вступления в ЕС Тираны и Скопье
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РИА Новости

В Хорватии высказались по поводу вступления в ЕС Тираны и Скопье

13:38 25.01.2020
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© РИА Новости / Николай СоколовФлаги ЕС и Хорватии
Флаги ЕС и Хорватии
© РИА Новости / Николай Соколов
ДАВОС, 25 янв - РИА Новости, Мария Князева. Председательствующая в Совете стран ЕС Хорватия хочет разблокировать вопрос начала переговоров о вступлении в союз Албании и Северной Македонии до мая, сказал РИА Новости премьер Хорватии Андрей Пленкович.
На прошедшем в октябре саммите ЕС лидеры не смогли договориться по вопросу начала переговоров с Албанией и Северной Македонией, решение заблокировала Франция. Вопрос начала переговоров о вступлении был перенесен на весну 2020 года.
"Мы сейчас стараемся сделать максимум, чтобы избежать тупика, который у нас был на октябрьском Евросовете. Что позитивно в ближайшие несколько недель, это то, что Еврокомиссия предложит пересмотр методологии по переговорам о вступлении (в ЕС), которая, я думаю, может быть очень хорошо принята некоторыми странами", которые препятствовали началу переговоров, сказал он.
"Мы ожидаем также, что обе страны несколько продвинуться, в особенности в сферах юриспруденции, борьбы с коррупцией, что они сделают некоторые конкретные шаги", - добавил премьер.
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"Затем мы можем оказаться в более благоприятной ситуации до Загреба и, надеюсь, разблокировать ситуацию с началом (переговоров - ред.) до саммита в Загребе. Такова идея", - сказал Пленкович.
На 7 мая в Загребе запланирован саммит ЕС - Восточные Балканы.
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Андрей ПленковичЕвросоюзАлбанияСеверная МакедонияХорватияВ мире
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