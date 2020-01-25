В Хорватии высказались по поводу вступления в ЕС Тираны и Скопье

На прошедшем в октябре саммите ЕС лидеры не смогли договориться по вопросу начала переговоров с Албанией и Северной Македонией, решение заблокировала Франция. Вопрос начала переговоров о вступлении был перенесен на весну 2020 года.

"Мы сейчас стараемся сделать максимум, чтобы избежать тупика, который у нас был на октябрьском Евросовете. Что позитивно в ближайшие несколько недель, это то, что Еврокомиссия предложит пересмотр методологии по переговорам о вступлении (в ЕС), которая, я думаю, может быть очень хорошо принята некоторыми странами", которые препятствовали началу переговоров, сказал он.

"Мы ожидаем также, что обе страны несколько продвинуться, в особенности в сферах юриспруденции, борьбы с коррупцией, что они сделают некоторые конкретные шаги", - добавил премьер.

"Затем мы можем оказаться в более благоприятной ситуации до Загреба и, надеюсь, разблокировать ситуацию с началом (переговоров - ред.) до саммита в Загребе. Такова идея", - сказал Пленкович.