Вакцину от коронавируса разрабатывают в двух российских институтах

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Работы по разработке вакцины от Работы по разработке вакцины от коронавируса ведутся в двух российских институтах параллельно, рассказала в эфире телеканала "Россия 1" главный санитарный врач России Анна Попова.

"Вакцина разрабатывается в двух институтах параллельно. Это очень хорошо", - сказала Попова.

Она добавила, что это нормальный научный процесс. "Одни работают по одному алгоритму, другие - по другому. Этим занимаются многие страны мира. Точка достижения результата пока по времени не определена. Но главное сегодня — предпринять все меры профилактики", - сказала Попова.

Попова подчеркнула, что Россия делает все, чтобы ограничить и не допустить вирус, а также чтобы вирус не распространялся в случае проникновения. На бытовом уровне она посоветовала соблюдать те же правила, которые соблюдают для профилактики гриппа.