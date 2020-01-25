Вакцину от коронавируса разрабатывают в двух российских институтах

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Работы по разработке вакцины от коронавируса ведутся в двух российских институтах параллельно, рассказала в эфире телеканала "Россия 1" главный санитарный врач России Анна Попова.
"Вакцина разрабатывается в двух институтах параллельно. Это очень хорошо", - сказала Попова.
Она добавила, что это нормальный научный процесс. "Одни работают по одному алгоритму, другие - по другому. Этим занимаются многие страны мира. Точка достижения результата пока по времени не определена. Но главное сегодня — предпринять все меры профилактики", - сказала Попова.
Попова подчеркнула, что Россия делает все, чтобы ограничить и не допустить вирус, а также чтобы вирус не распространялся в случае проникновения. На бытовом уровне она посоветовала соблюдать те же правила, которые соблюдают для профилактики гриппа.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 41, подтверждено более 1300 случаев заражения.