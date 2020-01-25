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Вакцину от коронавируса разрабатывают в двух российских институтах
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РИА Новости

Вакцину от коронавируса разрабатывают в двух российских институтах

13:37 25.01.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВ лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат "Триазавирин"
В лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат Триазавирин
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Работы по разработке вакцины от коронавируса ведутся в двух российских институтах параллельно, рассказала в эфире телеканала "Россия 1" главный санитарный врач России Анна Попова.
"Вакцина разрабатывается в двух институтах параллельно. Это очень хорошо", - сказала Попова.
Она добавила, что это нормальный научный процесс. "Одни работают по одному алгоритму, другие - по другому. Этим занимаются многие страны мира. Точка достижения результата пока по времени не определена. Но главное сегодня — предпринять все меры профилактики", - сказала Попова.
Попова подчеркнула, что Россия делает все, чтобы ограничить и не допустить вирус, а также чтобы вирус не распространялся в случае проникновения. На бытовом уровне она посоветовала соблюдать те же правила, которые соблюдают для профилактики гриппа.
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