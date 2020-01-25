В США началась разработка средств перехвата гиперзвукового оружия

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) заключило контракт с американской компанией Northrop Grumman на разработку технологий, необходимых для создания средств перехвата гиперзвукового оружия, сообщается в пресс-релизе Пентагона.

Ранее сообщалось, что США удвоили финансирование на разработку гиперзвукового оружия, а в 2021 финансовом году будет выделено еще больше средств.

Согласно пресс-релизу, контракт был подписан на сумму 13,006 миллиона долларов в рамках программы Glide Breaker. Предполагается, что работы будут завершены к январю 2021 года.

"Данный контракт предусматривает разработку, развитие и демонстрацию технологий, необходимых для создания усовершенствованных средств перехвата маневрирующих гиперзвуковых угроз в верхних слоях атмосферы", - гласит пресс-релиз.