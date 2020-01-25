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2020-01-25T13:40+0300
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В США началась разработка средств перехвата гиперзвукового оружия
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РИА Новости

В США началась разработка средств перехвата гиперзвукового оружия

13:30 25.01.2020 (обновлено: 13:40 25.01.2020)
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© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken HammondВид на Пентагон
Вид на Пентагон
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond
Вид на Пентагон. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) заключило контракт с американской компанией Northrop Grumman на разработку технологий, необходимых для создания средств перехвата гиперзвукового оружия, сообщается в пресс-релизе Пентагона.
Ранее сообщалось, что США удвоили финансирование на разработку гиперзвукового оружия, а в 2021 финансовом году будет выделено еще больше средств.
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Согласно пресс-релизу, контракт был подписан на сумму 13,006 миллиона долларов в рамках программы Glide Breaker. Предполагается, что работы будут завершены к январю 2021 года.
"Данный контракт предусматривает разработку, развитие и демонстрацию технологий, необходимых для создания усовершенствованных средств перехвата маневрирующих гиперзвуковых угроз в верхних слоях атмосферы", - гласит пресс-релиз.
Ранее в Пентагоне признавали, что утратили лидерство в сфере гиперзвукового оружия на фоне разработок в России и Китае. Россия ранее официально объявила, что уже имеет на вооружении гиперзвуковое оружие.
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Министерство обороны СШАСШАВ мире
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