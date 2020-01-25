Врач рассказал, что делать при обнаружении симптомов коронавируса

В лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат "Триазавирин"

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов рассказал Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов рассказал "Звезде" , как вести себя при обнаружении симптомов коронавируса

По его словам, если у человека температура и кашель, но нет насморка, необходимо немедленно начать любую противовоспалительную терапию.

"Принимать все таблетки, которые есть дома: анальгин, аспирин и прочие лекарства подобного действия, чтобы не допускать повышения температуры", — порекомендовал специалист.

Помимо этого, он посоветовал обратиться в местный центр гигиены и эпидемиологии, чтобы сдать необходимые анализы.

В самом конце декабря власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Как выяснили специалисты, возбудителем болезни стал новый коронавирус — 2019-nCoV.

По последним данным, число зараженных в Китае превысило 1,3 тысячи человек, 41 пациент скончался.