Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-25T14:18+0300
https://ria.ru/20200125/1563863840.html
Врач рассказал, что делать при обнаружении симптомов коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/156378/85/1563788528_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_a0e50c375c751c83f5d6ddb23c7a2c69.jpg
РИА Новости

Врач рассказал, что делать при обнаружении симптомов коронавируса

13:30 25.01.2020 (обновлено: 14:18 25.01.2020)
90803
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВ лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат "Триазавирин"
В лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат Триазавирин
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов рассказал "Звезде", как вести себя при обнаружении симптомов коронавируса.
По его словам, если у человека температура и кашель, но нет насморка, необходимо немедленно начать любую противовоспалительную терапию.

"Принимать все таблетки, которые есть дома: анальгин, аспирин и прочие лекарства подобного действия, чтобы не допускать повышения температуры", — порекомендовал специалист.

Помимо этого, он посоветовал обратиться в местный центр гигиены и эпидемиологии, чтобы сдать необходимые анализы.
Пассажиры в зоне международных прилетов аэропорта Владивостока
Вчера, 11:35
Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса
В самом конце декабря власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Как выяснили специалисты, возбудителем болезни стал новый коронавирус — 2019-nCoV.
По последним данным, число зараженных в Китае превысило 1,3 тысячи человек, 41 пациент скончался.
Вирус уже распространился за пределы страны, случаи заражения зафиксировали в Южной Корее, Японии, США, Франции, Непале, Вьетнаме, Сингапуре, Таиланде и Австралии.
Производство защитных масок на фабрике в Ханьдане, провинция Хэбэй
Вчера, 12:06
"Тяжело отличить". Названы симптомы коронавируса из Китая
3013434331112
Обсудить 6
Распространение нового коронавирусаУханьВ мире
Популярные комментарии
И что, хватая все жаропонижающие таблетки можно вылечиться? Нет. А повышая температуру, организм борется с вирусом.
25 января, 13:48
АПАлександр Перов
2002007
Странный врач ! Да и все, кто не упоминает антибиотики. Конечно антибиотики на вирус не действуют, но и человек не от вируса умирает, а от осложнения им вызваным. А это воспаление лёгких, которое и нужно лечить антибиотиками. Просто течение этих новых грипов не 7 дней как раньше, а мгновенное практически. Поэтому и нужно сразу принимать антибиотики. Хуже точно не будет !
25 января, 16:12
yyyu55 yu55
10010010
Рекомендуем
Пассажиры в зоне международных прилетов аэропорта Владивостока
Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса
Автомобили скорой помощи
В Москве госпитализировали семь граждан Китая с подозрением на ОРВИ
Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Минобороны прокомментировало "перехват" США российской колонны в Сирии
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине. 25 января 2020
В 25 регионах Китая объявили наивысший уровень ЧС из-за коронавируса
Снегопад в Москве
Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале
Трубкины на море. Фото со страницы родственника в социальной сети ВКонтакте
Мать тройняшек, которую искал весь город, раскрыла правду
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине. 25 января 2020
Минздрав рассказал о ситуации с коронавирусом на границе с Россией
Уведомление о вспышке коронавируса в Ухане, Китай
Число заболевших новым коронавирусом в Китае достигло 1372 человек
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Пензе девятиклассник умер после урока английского
Последствия ДТП с участием шести автомобилей на северо-востоке Москвы
Виновник смертельного ДТП в Москве за год получил 650 штрафов
Очередь за медицинскими масками возле аптеки в Шанхае, КНР
В Таиланде увеличилось число заразившихся коронавирусом, сообщили СМИ
Автомобиль скорой помощи
Стало известно о состоянии госпитализированных в Москве граждан КНР
Вид на Землю из космоса
NASA сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса Украине
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
Новый тип коронавируса диагностировали у трех врачей в Пекине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Канадские ученые допустили возможность заражения раком
04:00Число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 1975 человек
03:46Экологи сообщают, что "китовая тюрьма" в Приморье пустует
03:43В Шанхае сообщили о первом погибшем в городе от нового коронавируса
03:35Директор столичного отеля рассказал о госпитализации граждан КНР
03:33Ученые предупредили об опасности появления дыр в корпусе МКС
03:23Производители сигарет назвали причину снижения выпуска продукции
03:14Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
03:10Банки готовят революцию в удаленном обслуживании россиян
03:07ФТС в 2019 году возбудила 206 уголовных дел по контрабанде леса
03:05Японский эксперт: бесснежные зимы в России будут случаться все чаще
02:52В Канаде зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом
02:45Число жертв землетрясения в Турции выросло до 31 человека
02:33Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
02:32Израильские медики предложили помощь Турции после землетрясения
02:29СМИ: число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 54 человек
02:28В Турции вытащили из-под завалов мать двухлетней девочки
02:24Сенаторы осудили поведение Помпео в отношении журналистки
02:12В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
02:09Миссия ООН заявила о нарушениях эмбарго на поставки оружия в Ливию
Лента новостейМолния