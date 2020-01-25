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МГЕР предложила послам европейских стран провести мероприятия к 9 мая
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РИА Новости

МГЕР предложила послам европейских стран провести мероприятия к 9 мая

13:26 25.01.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев во время посещения Центрального штаба Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России"
Дмитрий Медведев во время посещения Центрального штаба Всероссийской общественной организации Молодая Гвардия Единой России
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев во время посещения Центрального штаба Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России". Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" предлагает послам европейских стран в РФ провести совместные мероприятия к юбилею Победы, рассказал председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов на заседании совета в Рязани.
"В адрес послов европейских стран в России были направлены письма с предложением организовать совместные мероприятия в годовщину освобождения столиц их стран от фашистских захватчиков", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на Давыдова.
Он напомнил, что в Москве активисты МГЕР проведут исторические выставки в честь 75-й годовщины освобождения столиц европейских государств от фашистских захватчиков. Помимо этого, в 2020 году будут реализованы ряд проектов: "Патриотизм в действии", "Выходные с ветераном", "Марафон Победы", "Лес героев". Активисты будут встречаться с ветеранами, записывать их истории, создавать аудиоподкасты, облагораживать памятники, воинские захоронения и мемориальные таблички. Также пройдут массовые исторические забеги и открытые тренировки в городах-героях и городах воинской славы России.
"Мы планируем провести более 10 000 акций адресной помощи, создать свыше тысячи тематических подкастов и 15 000 историй в текстовом формате. В мероприятиях примут участие порядка 10 000 молодогвардейцев", – рассказал Давыдов.
Дмитрий Медведев во время посещения Центрального штаба Всероссийской общественной организации Молодая Гвардия Единой России
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