МГЕР предложила послам европейских стран провести мероприятия к 9 мая

"В адрес послов европейских стран в России были направлены письма с предложением организовать совместные мероприятия в годовщину освобождения столиц их стран от фашистских захватчиков", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на Давыдова.

Он напомнил, что в Москве активисты МГЕР проведут исторические выставки в честь 75-й годовщины освобождения столиц европейских государств от фашистских захватчиков. Помимо этого, в 2020 году будут реализованы ряд проектов: "Патриотизм в действии", "Выходные с ветераном", "Марафон Победы", "Лес героев". Активисты будут встречаться с ветеранами, записывать их истории, создавать аудиоподкасты, облагораживать памятники, воинские захоронения и мемориальные таблички. Также пройдут массовые исторические забеги и открытые тренировки в городах-героях и городах воинской славы России.