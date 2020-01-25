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Москалькова поздравила студентов с Татьяниным днем
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РИА Новости

Москалькова поздравила студентов с Татьяниным днем

13:17 25.01.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поздравила студентов с Татьяниным днем.
День российского студенчества (Татьянин день) отмечается 25 января, поскольку именно в этот день в 1755 году учредили первый российский вуз - Московский университет. А в 1791 году также 25 января при нем освятили домовой храм - во имя святой мученицы Татьяны. Так, древнеримская мученица стала покровительницей русского студенчества и высшей школы.
"Дорогие друзья, поздравляю вас с замечательным праздником студенчества и всей учащейся молодежи! Именно студенчество во все времена было самой активной, самой инициативной, самой неравнодушной частью общества в борьбе за права человека... От всей души желаю вам успешной учебы, новых открытий и большого счастья! С праздником!", - написала Москалькова в своем Instagram.
Омбудсмен добавила, что государство делает всё для защиты прав студентов: это право на образование, обеспечение учащейся молодёжи комфортными общежитиями, снижение платы за обучение, увеличение количества бюджетных мест, возможность получать студенческие кредиты с низкой процентной ставкой.
Празднование Дня студентов
Вчера, 00:29
Татьянин день: история и традиции дня российского студенчества
"Такое внимание неслучайно, ведь именно в студенческие годы закладываются основы будущих профессиональных и личных успехов и от вас, вашего усердия и ответственности во многом зависит: какой будет наша Россия в новом веке. Вам предстоит сформировать образ нашей страны, в которой граждане не только всесторонне знают свои права и готовы за них бороться, но и уважают права других", - добавила омбудсмен.
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Татьяна МоскальковаРоссияОбщество
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