МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поздравила студентов с Татьяниным днем.

День российского студенчества (Татьянин день) отмечается 25 января, поскольку именно в этот день в 1755 году учредили первый российский вуз - Московский университет. А в 1791 году также 25 января при нем освятили домовой храм - во имя святой мученицы Татьяны. Так, древнеримская мученица стала покровительницей русского студенчества и высшей школы.

"Дорогие друзья, поздравляю вас с замечательным праздником студенчества и всей учащейся молодежи! Именно студенчество во все времена было самой активной, самой инициативной, самой неравнодушной частью общества в борьбе за права человека... От всей души желаю вам успешной учебы, новых открытий и большого счастья! С праздником!", - написала Москалькова в своем Instagram

Омбудсмен добавила, что государство делает всё для защиты прав студентов: это право на образование, обеспечение учащейся молодёжи комфортными общежитиями, снижение платы за обучение, увеличение количества бюджетных мест, возможность получать студенческие кредиты с низкой процентной ставкой.