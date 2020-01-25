В Афганистане ракета попала в военный вертолет

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Ракета попала в военный вертолет в провинции Гильменд на юге Афганистана, четверо военнослужащих получили ранения, передает телеканал Tolo News со ссылкой на 215-й корпус афганской армии. Ракета попала в военный вертолет в провинции Гильменд на юге Афганистана, четверо военнослужащих получили ранения, передает телеканалсо ссылкой на 215-й корпус афганской армии.

Отмечается, что инцидент произошел в уезде Каджаки (Kajaki).

При этом телеканал 1TV ссылается на представителя губернатора провинции Омара Звака (Omar Zwak), который заявил, что нападение было совершено, когда вертолет находился на земле. Между тем источник сообщил каналу, что вертолет занимался снабжением солдат в этой местности, а ракета попала в него при приземлении.

В свою очередь, минобороны Афганистана указало, что в 12.00 по местному времени (10.30 мск) "военный вертолет Ми-17 совершил вынужденную посадку по техническим причинам" в уезде Каджаки в провинции Гильменд. Тем не менее, в ведомстве заверили, что о "погибших или получивших ранения служащих не сообщалось".

Ответственность за предполагаемую атаку взяли боевики радикального движения "Талибан", добавляет канал. Талибы заявили, что атаковали вертолет, когда он совершал посадку.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.