В Кемерово пройдет суд над женщиной, похитившей ребенка из роддома

КЕМЕРОВО, 25 янв - РИА Новости. Суд над женщиной, похитившей из роддома в Суд над женщиной, похитившей из роддома в Кемерово ребенка, назначен на 29 января, сообщается на сайте Центрального районного суда Кемерово.

По версии следствия, 2 октября обвиняемая, находясь в одной из городских больниц областного центра, зашла в родильное отделение и вынесла из палаты новорожденного мальчика. Мать, обнаружив пропажу сына, позвонила супругу. В это время мужчина подъезжал к больнице, на улице он увидел женщину, несущую завернутого в куртку ребенка. Он остановил ее и забрал мальчика. Злоумышленница с места преступления скрылась, однако полицейские задержали ее на автовокзале, когда она вернулась в свой город.

Следователям женщина объяснила, что взяла чужого ребенка, так как несколько месяцев назад соврала супругу о беременности. Позже она уехала в областной центр, позвонила мужу и сказала, что якобы родила сына.

"Постановлением Центрального районного суда города Кемерово от 23.01.2020 года рассмотрение уголовного дела в отношении… обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 126 ч.2 п. "д" УК РФ (похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего) назначено на 29 января 2020 года", – говорится в сообщении.