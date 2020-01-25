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В Кемерово пройдет суд над женщиной, похитившей ребенка из роддома
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РИА Новости

В Кемерово пройдет суд над женщиной, похитившей ребенка из роддома

13:10 25.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КЕМЕРОВО, 25 янв - РИА Новости. Суд над женщиной, похитившей из роддома в Кемерово ребенка, назначен на 29 января, сообщается на сайте Центрального районного суда Кемерово.
По версии следствия, 2 октября обвиняемая, находясь в одной из городских больниц областного центра, зашла в родильное отделение и вынесла из палаты новорожденного мальчика. Мать, обнаружив пропажу сына, позвонила супругу. В это время мужчина подъезжал к больнице, на улице он увидел женщину, несущую завернутого в куртку ребенка. Он остановил ее и забрал мальчика. Злоумышленница с места преступления скрылась, однако полицейские задержали ее на автовокзале, когда она вернулась в свой город.
Следователям женщина объяснила, что взяла чужого ребенка, так как несколько месяцев назад соврала супругу о беременности. Позже она уехала в областной центр, позвонила мужу и сказала, что якобы родила сына.
"Постановлением Центрального районного суда города Кемерово от 23.01.2020 года рассмотрение уголовного дела в отношении… обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 126 ч.2 п. "д" УК РФ (похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего) назначено на 29 января 2020 года", – говорится в сообщении.
Отмечается, что срок содержания под стражей в отношении женщины установлен до 15 июля 2020 года.
Новорожденные в родильном доме
25 октября 2019, 13:09
В кемеровском роддоме, откуда похитили младенца, нашли нарушения
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