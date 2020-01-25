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Глава МИД Ирана не исключил переговоров с США
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РИА Новости

Глава МИД Ирана не исключил переговоров с США

13:05 25.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф не исключает возможность проведения переговоров с США даже после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, если Вашингтон изменит курс и снимет санкции в отношении Тегерана, сообщает немецкий журнал Spiegel.
"Нет, я никогда не исключаю возможность того, что люди изменят свой подход и признают реальность. Для нас не важно, кто сидит в Белом доме. Важно, как они себя ведут. Администрация Трампа может исправить свое прошлое, снять санкции и вернуться за стол переговоров. Мы до сих пор находимся за столом переговоров. Это они ушли", - сказал Зариф в интервью изданию, отвечая на вопрос, исключает ли он возможность переговоров с США после убийства Сулеймани.
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Отношения США и Ирана еще более обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Пентагона, при обстреле баз пострадали 34 американских военнослужащих.
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