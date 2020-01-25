В Ухане построят второй госпиталь для заразившихся коронавирусом

ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Второй специализированный госпиталь построят в китайском Ухане для размещения зараженных новым типом Второй специализированный госпиталь построят в китайском Ухане для размещения зараженных новым типом коронавируса , сообщает газета "Жэньминь жибао"

В пятницу началось строительство первой больницы для размещения зараженных новым коронавирусом пациентов. Строительство госпиталя должно завершиться 2 февраля. Площадь новой больницы составит 25 тысяч квадратных метров, там смогут одновременно разместить до 1 тысячи пациентов.

Больницу должны построить по модели больницы "Сяотаншань" в Пекине, которую построили за семь дней во время эпидемии SARS (атипичной пневмонии) в апреле 2003 года, чтобы справиться с большим числом пациентов.

Как пишет газета, в субботу по итогам заседания штаба по борьбе с эпидемией было принято решение о строительстве еще одного специализированного госпиталя, в котором смогут быть размещены 1300 пациентов. Строительство больницы планируется завершить в течение полумесяца.