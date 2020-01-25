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В Ухане построят второй госпиталь для заразившихся коронавирусом
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РИА Новости

В Ухане построят второй госпиталь для заразившихся коронавирусом

13:03 25.01.2020
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках в Китае
Пассажиры в защитных масках в Китае
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Пассажиры в защитных масках в Китае
ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Второй специализированный госпиталь построят в китайском Ухане для размещения зараженных новым типом коронавируса, сообщает газета "Жэньминь жибао".
В пятницу началось строительство первой больницы для размещения зараженных новым коронавирусом пациентов. Строительство госпиталя должно завершиться 2 февраля. Площадь новой больницы составит 25 тысяч квадратных метров, там смогут одновременно разместить до 1 тысячи пациентов.
Больницу должны построить по модели больницы "Сяотаншань" в Пекине, которую построили за семь дней во время эпидемии SARS (атипичной пневмонии) в апреле 2003 года, чтобы справиться с большим числом пациентов.
Как пишет газета, в субботу по итогам заседания штаба по борьбе с эпидемией было принято решение о строительстве еще одного специализированного госпиталя, в котором смогут быть размещены 1300 пациентов. Строительство больницы планируется завершить в течение полумесяца.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 41, подтверждено более 1300 случаев заражения.
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