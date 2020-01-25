Европейцы не провели ни одной транзакции через INSTEX, заявил Зариф

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что европейские страны пока не провели ни одной транзакции через созданный ими специальный механизм ЕС по торговле с Ираном (INSTEX), но говорить о смерти соглашения по иранской ядерной программе пока нельзя.
"INSTEX, по сути, – бухгалтерская компания. Больше чем через полтора года после того, как США вышли из СВПД, европейцам не удалось провести ни одну транзакцию", - сказал Зариф в интервью немецкому журналу Spiegel.
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При этом "смерть" соглашения по иранской ядерной программе глава иранского МИД признавать отказался. Отвечая на вопрос, мертва ли ядерная сделка, он сказал: "Нет. Важной частью соглашения являются инспекции и прозрачность в отношении деятельности Ирана, и они до сих пор происходят. ЕС не выполняет часть соглашения, и Иран не выполняет часть, но это не значит, что оно (соглашение) мертво".
В начале января 2020 года Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось". При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Исламской Республики, предусмотренных ядерной сделкой. Германия, Франция и Великобритания объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Страны ЕС после этого заявляли о намерении компенсировать Ирану убытки от повторного введения санкций США и обеспечить возможность торговли в обход американских ограничений. Франция, Германия и Великобритания приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX). Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
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