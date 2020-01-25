Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-25T12:55+0300
https://ria.ru/20200125/1563863276.html
Европейцы не провели ни одной транзакции через INSTEX, заявил Зариф
https://cdn24.img.ria.ru/images/156302/09/1563020988_0:208:3057:1927_1036x0_80_0_0_522ba9b6a81761b7820f8a3bbb65d92f.jpg
РИА Новости

Европейцы не провели ни одной транзакции через INSTEX, заявил Зариф

12:55 25.01.2020
2173
© РИА Новости / Максим БлиновМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Максим Блинов
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что европейские страны пока не провели ни одной транзакции через созданный ими специальный механизм ЕС по торговле с Ираном (INSTEX), но говорить о смерти соглашения по иранской ядерной программе пока нельзя.
"INSTEX, по сути, – бухгалтерская компания. Больше чем через полтора года после того, как США вышли из СВПД, европейцам не удалось провести ни одну транзакцию", - сказал Зариф в интервью немецкому журналу Spiegel.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
29 ноября 2019, 14:56
Шесть стран присоединились к платежной системе ЕС-Иран Instex
При этом "смерть" соглашения по иранской ядерной программе глава иранского МИД признавать отказался. Отвечая на вопрос, мертва ли ядерная сделка, он сказал: "Нет. Важной частью соглашения являются инспекции и прозрачность в отношении деятельности Ирана, и они до сих пор происходят. ЕС не выполняет часть соглашения, и Иран не выполняет часть, но это не значит, что оно (соглашение) мертво".
В начале января 2020 года Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось". При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Исламской Республики, предусмотренных ядерной сделкой. Германия, Франция и Великобритания объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Страны ЕС после этого заявляли о намерении компенсировать Ирану убытки от повторного введения санкций США и обеспечить возможность торговли в обход американских ограничений. Франция, Германия и Великобритания приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX). Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Вид на Тегеран
6 января, 01:29
Иранская ядерная сделка
1242213
Обсудить 2
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаЕвросоюзИранВ мире
Рекомендуем
Скорая помощь в Афганистане
В Афганистане ракета попала в военный вертолет
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Песков ответил на заявления об изменении курса по Украине
Варшава
Эксперт прокомментировал претензии Польши на репарации
Председатель Постоянной комиссии Верховного Совета Автономной Республики Крым по культуре Сергей Цеков
Сенатор ответил на заявления Польши о компенсациях со стороны России
Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Минобороны прокомментировало "перехват" США российской колонны в Сирии
Помощник президента России Владислав Сурков
Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Зеленский объяснил отказ принять отставку премьер-министра
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
Качиньский потребовал от России репарации за ущерб во время войны
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Помпео прокомментировал конфликт с журналисткой из-за вопроса про Киев
Район Минато и Радужный мост в Токио
Посольство России прокомментировало ситуацию с торгпредством в Японии
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
В Сети появилась новая запись "прослушки" c совещания премьера Украины
Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета
Глава МИД Ирана заявил об аресте военного, сбившего украинский Boeing
Мы все умрём. Квантовые компьютеры
Мы все умрём. Квантовые компьютеры
Саммит ЕС
Глава Евросовета созвал экстренный саммит по бюджету Евросоюза
Екатерина Егина
Жительницу Рязани признали самой красивой бабушкой в Европе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Канадские ученые допустили возможность заражения раком
04:00Число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 1975 человек
03:46Экологи сообщают, что "китовая тюрьма" в Приморье пустует
03:43В Шанхае сообщили о первом погибшем в городе от нового коронавируса
03:35Директор столичного отеля рассказал о госпитализации граждан КНР
03:33Ученые предупредили об опасности появления дыр в корпусе МКС
03:23Производители сигарет назвали причину снижения выпуска продукции
03:14Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
03:10Банки готовят революцию в удаленном обслуживании россиян
03:07ФТС в 2019 году возбудила 206 уголовных дел по контрабанде леса
03:05Японский эксперт: бесснежные зимы в России будут случаться все чаще
02:52В Канаде зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом
02:45Число жертв землетрясения в Турции выросло до 31 человека
02:33Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
02:32Израильские медики предложили помощь Турции после землетрясения
02:29СМИ: число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 54 человек
02:28В Турции вытащили из-под завалов мать двухлетней девочки
02:24Сенаторы осудили поведение Помпео в отношении журналистки
02:12В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
02:09Миссия ООН заявила о нарушениях эмбарго на поставки оружия в Ливию
Лента новостейМолния