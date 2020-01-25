"Молодая Гвардия Единой России" запустила проект по обновлению кадров

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" дала старт конкурсу, направленному на обновление кадрового состава движения, сообщает пресс-служба движения.
"В Рязани на заседании координационного совета "Молодой Гвардии Единой России" был дан старт конкурса, нацеленного на обновление проектной линии и кадрового состава", - говорится в сообщении пресс-службы.
Запуск новых проектов и направлений будет проведен с помощью федерального конкурса "МГЕР Обновление 2020", который пройдет в несколько этапов. Участник подает заявку и рассказывает об идее проекта, проходит собеседования, выполняет тестовые задания, собирает команду единомышленников, после проводится голосование и масштабный форум проектных идей, уточнили в движении.
По результатам конкурса победители станут руководителями федеральных проектов или направлений МГЕР, а все участники пройдут полезный курс и получат рекомендации и личный план развития.
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"Политическая система страны обновляется, и молодежные движения должны меняться еще стремительнее и предлагать новые проекты. Уверен, в результате конкурса появится много новых лиц и проектов", - цитирует пресс-служба председателя координационного совета МГЕР Дениса Давыдова.