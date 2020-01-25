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В Гонконге объявили наивысший уровень реагирования из-за коронавируса
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РИА Новости

В Гонконге объявили наивысший уровень реагирования из-за коронавируса

12:44 25.01.2020
2027
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкПрохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине
ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в субботу заявила, что власти повышают уровень экстренного реагирования на распространение нового типа коронавируса с "серьезного" до "наивысшего", в рамках которого отменяются масштабные мероприятия, а каникулы в школах продлены до 17 февраля.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 41, подтверждено более 1300 случаев заражения.
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"Мы отменим все поездки для участия в культурных и спортивных мероприятиях, спонсируемых правительством района на территории континентального Китая. Таким образом мы сможем предотвратить распространение вируса в Гонконге, мы отменим все масштабные мероприятия, неважно, организованы они правительством города или другими структурами", - заявила на пресс-коференции Кэрри Лэм.
Отменяются все новогодние мероприятия, спортивные соревнования, в том числе гонконгский марафон, который должен был пройти 9 февраля.
"Сегодня мы объявили, что продлим каникулы в детских садах, начальных и средних школах до 17 февраля, мы продлим еще больше, если в этом будет необходимость, потому что очень много детей пойдут в школу и это большой риск", - сказала Кэрри Лэм.
Кроме того, администрация района приняла решение бессрочно приостановить все железнодорожное и авиационное сообщение с Уханем.
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Распространение нового коронавирусаКэрри ЛэмГонконгКитайВ мире
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