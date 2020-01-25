Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-25T12:30+0300
https://ria.ru/20200125/1563862649.html
В Австралии зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/156386/07/1563860718_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_cecc24fde49bb66c46dff68f9212a8f1.jpg
РИА Новости

В Австралии зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

12:30 25.01.2020
781
© REUTERS / StringerСотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
© REUTERS / Stringer
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Три новых случая заражения коронавирусом из КНР были зафиксированы в штате Новый Южный Уэльс в Австралии, сообщили в минздраве штата.
Таким образом, общее число заболевших по стране достигло четырех. Ранее представители местной власти в ходе пресс-конференции сообщили о том, что мужчина из Мельбурна (штат Виктория) стал первым заболевшим новым типом коронавируса в Австралии. Перед этим министерство здравоохранения штата Новый Южный Уэльс сообщило, что специалисты проверяют пять человек, которые могут быть инфицированы коронавирусом нового типа.
"Коронавирус в Новом Южном Уэльсе. (Случаи заражения – ред.) 53-летний мужчина, 43-летний и 35-летний … Все они были неким образом связаны с городом Ухань в провинции Хубэй", - заявил глава минздрава штата Брэд Хазард. Трансляцию вел телеканал 7News.
Хазард поблагодарил троих заболевших, которые вовремя прошли медобследование. Также в минздраве сообщили, что первый мужчина прибыл в Австралию 6 января, второй – 19. О времени прибытия третьего человека пока неизвестно.
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине. 25 января 2020
Вчера, 12:17
В 25 регионах Китая объявили наивысший уровень ЧС из-за коронавируса
При этом представитель минздрава Керри Чант добавила, что два заболевших почувствовали недомогание через значительный промежуток времени после прибытия в Австралию. Поэтому, по всей видимости, они не были больны во время полета. По ее словам, число заразившихся может измениться, поскольку в настоящее время медики проверяют четырех человек, которые могли заразиться вирусом.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 41, подтверждено более 1300 случаев заражения.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Вчера, 05:47
Появилась фотография вероятного места первого заражения коронавирусом
103502
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКитайАвстралияВ мире
Рекомендуем
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине
В Гонконге объявили наивысший уровень реагирования из-за коронавируса
В Центральном госпитале города Ухань
В Китае предложили испытать против коронавируса народные средства
Пассажиры в защитных масках в Китае
В Ухане построят второй госпиталь для заразившихся коронавирусом
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине. 25 января 2020
В 25 регионах Китая объявили наивысший уровень ЧС из-за коронавируса
Район Сибуя в Токио, Япония
В Японии зафиксировали третий случай заболевания новым коронавирусом
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Си Цзиньпин провел совещание по борьбе с коронавирусом
Люди в масках стоят в очереди в магазин в Ухане
Число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 1975 человек
Тепловые сканеры на станции мониторинга температуры в Макао, Китай
В Пакистане изолировали первого человека с подозрением на коронавирус
Сотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
На Филиппинах изолировали семью туристов с подозрением на коронавирус
Сотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
В Алма-Ате дозаправили самолет с пассажиром, зараженным коронавирусом
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
В КНР впервые от коронавируса умер врач одной из больниц, сообщает СМИ
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
У прибывшего в Иркутск гражданина Китая заподозрили коронавирус
Уведомление о вспышке коронавируса в Ухане, Китай
Число заболевших новым коронавирусом в Китае достигло 1372 человек
Очередь за медицинскими масками возле аптеки в Шанхае, КНР
В Таиланде увеличилось число заразившихся коронавирусом, сообщили СМИ
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
В КНР врачи готовятся применить препараты для лечения коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Канадские ученые допустили возможность заражения раком
04:00Число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 1975 человек
03:46Экологи сообщают, что "китовая тюрьма" в Приморье пустует
03:43В Шанхае сообщили о первом погибшем в городе от нового коронавируса
03:35Директор столичного отеля рассказал о госпитализации граждан КНР
03:33Ученые предупредили об опасности появления дыр в корпусе МКС
03:23Производители сигарет назвали причину снижения выпуска продукции
03:14Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
03:10Банки готовят революцию в удаленном обслуживании россиян
03:07ФТС в 2019 году возбудила 206 уголовных дел по контрабанде леса
03:05Японский эксперт: бесснежные зимы в России будут случаться все чаще
02:52В Канаде зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом
02:45Число жертв землетрясения в Турции выросло до 31 человека
02:33Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
02:32Израильские медики предложили помощь Турции после землетрясения
02:29СМИ: число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 54 человек
02:28В Турции вытащили из-под завалов мать двухлетней девочки
02:24Сенаторы осудили поведение Помпео в отношении журналистки
02:12В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
02:09Миссия ООН заявила о нарушениях эмбарго на поставки оружия в Ливию
Лента новостейМолния