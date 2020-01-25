В Новгородской области двое мужчин погибли, провалившись под лед

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Следственные органы выясняют обстоятельства гибели двух человек, провалившихся под лед на снегоходе в Новгородской области, сообщает региональное СУСК РФ.
"По предварительным данным, вечером 24 января двое мужчин на снегоходе выехали на лед озера Оборотно Мошенского района Новгородской области. В какой-то момент снегоход попал в полынью и ушел под воду", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователи выясняют обстоятельства гибели людей. На место выехала следственно-оперативная группа и ГУМЧС России по Новгородской области.