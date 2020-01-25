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В Новгородской области двое мужчин погибли, провалившись под лед
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РИА Новости

В Новгородской области двое мужчин погибли, провалившись под лед

12:29 25.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Следственные органы выясняют обстоятельства гибели двух человек, провалившихся под лед на снегоходе в Новгородской области, сообщает региональное СУСК РФ.
"По предварительным данным, вечером 24 января двое мужчин на снегоходе выехали на лед озера Оборотно Мошенского района Новгородской области. В какой-то момент снегоход попал в полынью и ушел под воду", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователи выясняют обстоятельства гибели людей. На место выехала следственно-оперативная группа и ГУМЧС России по Новгородской области.
Полицейские спасли человека из провалившейся под лед машины
23 января, 13:59Хорошие новости
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Новгородская областьРоссияПроисшествия
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