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Формирование нового правительства
2020-01-25T12:22+0300
https://ria.ru/20200125/1563862413.html
Главы Сербии и Швейцарии поздравили Мишустина с назначением премьером
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РИА Новости

Главы Сербии и Швейцарии поздравили Мишустина с назначением премьером

12:22 25.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Новому премьер-министру РФ Михаилу Мишустину продолжают поступать поздравительные телеграммы от глав иностранных государств и правительств по случаю назначения на должность, в том числе телеграммы направили президент Сербии Александр Вучич и федеральный президент Швейцарии Симонетта Соммаруга, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
Также по случаю назначения Мишустина поздравили канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, премьер-министр Азербайджана Али Асадов, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр правительства Вьетнама Нгуен Суан Фук, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит.
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Кроме того, поздравительные телеграммы направили премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, премьер-министр Молдавии Ион Кику, председатель правительства Сербии Анна Брнабич, председатель правительства Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа и генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.
Президент РФ Владимир Путин подписал 16 января указ о назначении премьером Михаила Мишустина.
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