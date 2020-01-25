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Мы все умрём. Но это не точно
Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.
2020-01-25T12:32+0300
https://ria.ru/20200125/1563862298.html
Мы все умрём. Квантовые компьютеры
https://cdn24.img.ria.ru/images/156386/25/1563862573_0:3:640:363_1036x0_80_0_0_cdaeabed77a8752f32a58934d872dd8f.png
РИА Новости

Мы все умрём. Квантовые компьютеры

12:30 25.01.2020 (обновлено: 12:32 25.01.2020)
3963
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Квантовые компьютеры
Вчера, 12:30
Микросхемы с атомами в огромных холодильных коробках – так выглядят квантовые компьютеры. Машины за миллионы долларов могут расколоть любое шифрование, идеально просчитать маршрут колоссальной сложности, смоделировать новое химическое вещество и научить ИИ говорить. И это сегодня! А что же они смогут через несколько лет?
Современные транзисторы – основные вычислительные элементы компьютеров – по размерам сравнимы с атомами и молекулами. Так почему бы, собственно, не использовать атомы или молекулы? К тому же, по законам квантовой физики, микросхемы на их основе могут принимать больше значений, чем 0 и 1. На этих принципах и работает квантовый компьютер, который может одновременно производить в тысячи раз больше операций, чем обычный.
Кому и зачем нужны такие вычислительные мощности? Сколько стоит квантовый компьютер? У кого в России и мире он есть? Станут ли когда-нибудь квантовые ЭВМ общедоступными? На эти и другие вопросы отвечает Алексей Фёдоров, профессор МФТИ, руководитель научной группы квантовых информационных технологий Российского квантового центра.
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Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Наталия Шашина
Эксперт подкаста Алексей Фёдоров
Монтаж Андрея Темнова
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Мы все умрём. Но это не точноПодкастРоссийский квантовый центр
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