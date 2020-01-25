Мы все умрём. Квантовые компьютеры

Современные транзисторы – основные вычислительные элементы компьютеров – по размерам сравнимы с атомами и молекулами. Так почему бы, собственно, не использовать атомы или молекулы? К тому же, по законам квантовой физики, микросхемы на их основе могут принимать больше значений, чем 0 и 1. На этих принципах и работает квантовый компьютер, который может одновременно производить в тысячи раз больше операций, чем обычный.