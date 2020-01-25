Северные пожарные навестили бездомных животных

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Настоящие спасатели никогда не оставят в беде ни человека, ни животное, а в свободное время даже придут в гости к своим четвероногим друзьям. Сотрудники поисково-спасательного отряда противопожарной службы ГУ МЧС России по Мурманской области навестили приют для бездомных животных. Пожарные собрали для находящихся на лечении животных необходимые вещи и корм, а также помогли с уборкой территории.

"Помощь животным нам очень близка. Ежедневно сотрудники МЧС России спасают большое количество животных — как домашних, так и диких. Спасение даже такой маленькой жизни — это важно для нас”, — рассказал начальник пожарно-спасательной части, капитан внутренней службы Александр Кругликов. Он уточнил, что согласно официальной формулировке приказа МЧС пожар считается локализованным, если отсутствует и предотвращена угроза и людям, и животным. И спасатели регулярно приходят на помощь как людям, так и их четвероногим друзьям.

"За 15 лет работы в приюте мы успели подружиться с мурманскими спасателями: они неоднократно помогали животным в тяжелейших ситуациях и ни разу не отказали в помощи. МЧС, пожалуй, одна из немногих организаций, у которой нет в приоритете одной категории для спасения, а есть просто понятие "нужна помощь". Это очень здорово", — рассказала директор мурманского приюта.