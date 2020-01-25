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2020-01-25T14:46+0300
https://ria.ru/20200125/1563862187.html
Северные пожарные навестили бездомных животных
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РИА Новости

Северные пожарные навестили бездомных животных

12:15 25.01.2020 (обновлено: 14:46 25.01.2020)
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© Фото : Пресс-служба ГУ МЧС по Мурманской области Помощь – это не сложно: северные огнеборцы навестили приют
Помощь – это не сложно: северные огнеборцы навестили приют
© Фото : Пресс-служба ГУ МЧС по Мурманской области
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Настоящие спасатели никогда не оставят в беде ни человека, ни животное, а в свободное время даже придут в гости к своим четвероногим друзьям. Сотрудники поисково-спасательного отряда противопожарной службы ГУ МЧС России по Мурманской области навестили приют для бездомных животных. Пожарные собрали для находящихся на лечении животных необходимые вещи и корм, а также помогли с уборкой территории.
"Помощь животным нам очень близка. Ежедневно сотрудники МЧС России спасают большое количество животных — как домашних, так и диких. Спасение даже такой маленькой жизни — это важно для нас”, — рассказал начальник пожарно-спасательной части, капитан внутренней службы Александр Кругликов. Он уточнил, что согласно официальной формулировке приказа МЧС пожар считается локализованным, если отсутствует и предотвращена угроза и людям, и животным. И спасатели регулярно приходят на помощь как людям, так и их четвероногим друзьям.

"За 15 лет работы в приюте мы успели подружиться с мурманскими спасателями: они неоднократно помогали животным в тяжелейших ситуациях и ни разу не отказали в помощи. МЧС, пожалуй, одна из немногих организаций, у которой нет в приоритете одной категории для спасения, а есть просто понятие "нужна помощь". Это очень здорово", — рассказала директор мурманского приюта.

Организация существует с 1996 года и обеспечивает не только содержание (часто пожизненное), но и лечение, вакцинацию, стерилизацию животных, попавших в нее. В приюте нет ни одного штатного сотрудника: выгулом, кормлением, лечением животных, а также обслуживанием территории занимаются добровольцы. Сейчас в приюте содержатся более 200 собак и кошек.
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