Армянские спасатели нашли застрявших в горах туристов из России

ЕРЕВАН, 25 янв – РИА Новости. Сотрудники МЧС Армении обнаружили в субботу российских туристов, отправившихся в поход в горы и запросивших в пятницу помощь спасателей из-за проблем со здоровьем одного из членов группы, заявили в пресс-службе ведомства.
Ранее в МЧС сообщили, что в горных районах Гегаркуникской области группе из шести российских туристов, отправившихся в поход, требуется помощь из-за ухудшения самочувствия одного их россиян. На место был направлен отряд спасателей на гусеничном вездеходе. В пятницу вечером поисковые работы были приостановлены до утра субботы с учетом погодных условий, пересеченной горной местности и угрозы лавины.
"Примерно в 11.30 (10.30 мск) спасатели заметили членов группы на расстоянии 1 километра", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС
В поисках участвуют сотрудники областного спасательного управления и отряд российско-армянского центра гуманитарного реагирования. С туристами поддерживается постоянная связь, спасатели приближаются к группе.