Армянские спасатели нашли застрявших в горах туристов из России

Ранее в МЧС сообщили, что в горных районах Гегаркуникской области группе из шести российских туристов, отправившихся в поход, требуется помощь из-за ухудшения самочувствия одного их россиян. На место был направлен отряд спасателей на гусеничном вездеходе. В пятницу вечером поисковые работы были приостановлены до утра субботы с учетом погодных условий, пересеченной горной местности и угрозы лавины.