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Жительницу Рязани признали самой красивой бабушкой в Европе
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РИА Новости

Жительницу Рязани признали самой красивой бабушкой в Европе

11:40 25.01.2020 (обновлено: 12:10 25.01.2020)
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© Фото : аккаунт Екатерины Егиной в InstagramЕкатерина Егина
Екатерина Егина
© Фото : аккаунт Екатерины Егиной в Instagram
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Жительница Рязани Евгения Егина победила на конкурсе Mrs. Grandmama Universe в Болгарии. Об этом сообщается на странице официального представителя конкурса "Миссис мира" в России в Instagram.
Егина участвовала в конкурсе красоты для женщин старше 40 лет, уже ставших бабушками. У нее двое детей и внучка.

"Были бабушки, которых и бабушками нельзя назвать. Видно, что все эти женщины любят себя и уделяют внимание питанию, здоровье, форме", — рассказала россиянка в интервью телеканалу РЕН ТВ.

Всего в Софию приехали 30 участниц со всего мира. Старшей конкурсантке исполнилось 76 лет.
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Шоу-бизнесОбщество
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