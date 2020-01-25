Жительницу Рязани признали самой красивой бабушкой в Европе

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Жительница Рязани Евгения Егина победила на конкурсе Mrs. Grandmama Universe в Болгарии. Об этом сообщается на странице официального представителя конкурса "Миссис мира" в России в Instagram.
Егина участвовала в конкурсе красоты для женщин старше 40 лет, уже ставших бабушками. У нее двое детей и внучка.
"Были бабушки, которых и бабушками нельзя назвать. Видно, что все эти женщины любят себя и уделяют внимание питанию, здоровье, форме", — рассказала россиянка в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Всего в Софию приехали 30 участниц со всего мира. Старшей конкурсантке исполнилось 76 лет.