Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского университета имени Пирогова Заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского университета имени Пирогова Владимир Никифоров рассказал о главных симптомах новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Он отметил, что у заразившихся появляется кашель, температура, одышка, боль в грудной клетке, однако без лабораторного подтверждения заболевание трудно диагностировать.

"Этот вирус очень тяжело отличить от обычной банальной внебольничной пневмонии, потому что картина абсолютна та же", - отметил врач в комментарии НТВ.

В конце 2019 года власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.

Согласно последней информации, число зараженных в Китае превысило 1300 человек, 41 пациент скончался.