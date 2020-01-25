Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского университета имени Пирогова Владимир Никифоров рассказал о главных симптомах новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
Он отметил, что у заразившихся появляется кашель, температура, одышка, боль в грудной клетке, однако без лабораторного подтверждения заболевание трудно диагностировать.
"Этот вирус очень тяжело отличить от обычной банальной внебольничной пневмонии, потому что картина абсолютна та же", - отметил врач в комментарии НТВ.
В конце 2019 года власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
Согласно последней информации, число зараженных в Китае превысило 1300 человек, 41 пациент скончался.
Вирус уже распространился за пределы страны, случаи заражения зафиксировали в Южной Корее, Японии, США, Франции, Непале, Вьетнаме, Сингапуре, Таиланде и Австралии.