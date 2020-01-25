Россия зафиксировала в Сирии 108 нарушений перемирия за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 108 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 30, Алеппо – 48, Идлиб – 30. Турецкой частью представительства зафиксировано 89 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 53, Идлиб – 34, Латакия – два", - говорится в сообщении.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.