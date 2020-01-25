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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-25T11:27+0300
https://ria.ru/20200125/1563860993.html
Россия зафиксировала в Сирии 108 нарушений перемирия за сутки
https://cdn21.img.ria.ru/images/156336/29/1563362914_0:266:3093:2006_1036x0_80_0_0_3fa31dabd5275c9d83df183c9192b032.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала в Сирии 108 нарушений перемирия за сутки

11:27 25.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГород Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов
Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 108 нарушений, Турция - 89, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 108 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 30, Алеппо – 48, Идлиб – 30. Турецкой частью представительства зафиксировано 89 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 53, Идлиб – 34, Латакия – два", - говорится в сообщении.
Здание Пентагона. Архивное фото
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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