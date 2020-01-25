В Иерусалиме поиски пропавшего ребенка спровоцировали беспорядки

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 янв - РИА Новости. Полицейские и волонтеры всю минувшую ночь искали пропавшего восьмилетнего жителя арабского квартала в Полицейские и волонтеры всю минувшую ночь искали пропавшего восьмилетнего жителя арабского квартала в Иерусалиме , поиски спровоцировали беспорядки, утром ребенок был найден мертвым, сообщила пресс-служба израильской полиции.

Накануне вечером семья сообщила об исчезновении 8-летнего мальчика из района Бейт Ханина (Восточный Иерусалим). Родственники заявили, что ребенок, возможно, был похищен. На поиски мальчика были брошены большие силы израильской полиции. В прочесывании местности также принимали участие сотни волонтеров.

Сотни местных жителей, принимавших участие в поисках, двинулись в сторону еврейского квартала Неве Яаков. Полицейские преградили им путь.

"Ночью, пока полиция вела поиски, десятки местных жителей начали беспорядки возле развязки Неве-Яаков. Бойцы пограничной полиции арестовали троих зачинщиков", - говорится в сообщении полицейских.

Представитель Красного полумесяца сообщила ночью РИА Новости, что в столкновениях с полицией получили ранения 19 жителей арабского квартала.

Утром ребенок был найден мертвым.