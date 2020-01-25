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В Иерусалиме поиски пропавшего ребенка спровоцировали беспорядки
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РИА Новости

В Иерусалиме поиски пропавшего ребенка спровоцировали беспорядки

11:22 25.01.2020
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© REUTERS / Ammar AwadПолиция Израиля патрулирует улицы в Иерусалиме. 22 января 2020
Полиция Израиля патрулирует улицы в Иерусалиме. 22 января 2020
© REUTERS / Ammar Awad
Полиция Израиля патрулирует улицы в Иерусалиме. 22 января 2020
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 янв - РИА Новости. Полицейские и волонтеры всю минувшую ночь искали пропавшего восьмилетнего жителя арабского квартала в Иерусалиме, поиски спровоцировали беспорядки, утром ребенок был найден мертвым, сообщила пресс-служба израильской полиции.
Накануне вечером семья сообщила об исчезновении 8-летнего мальчика из района Бейт Ханина (Восточный Иерусалим). Родственники заявили, что ребенок, возможно, был похищен. На поиски мальчика были брошены большие силы израильской полиции. В прочесывании местности также принимали участие сотни волонтеров.
Сотни местных жителей, принимавших участие в поисках, двинулись в сторону еврейского квартала Неве Яаков. Полицейские преградили им путь.
"Ночью, пока полиция вела поиски, десятки местных жителей начали беспорядки возле развязки Неве-Яаков. Бойцы пограничной полиции арестовали троих зачинщиков", - говорится в сообщении полицейских.
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Представитель Красного полумесяца сообщила ночью РИА Новости, что в столкновениях с полицией получили ранения 19 жителей арабского квартала.
Утром ребенок был найден мертвым.
"Некоторое время назад мальчик был найден в яме с дождевой водой. Медики констатировали его смерть", - сообщила полиция.
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