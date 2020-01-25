В Екатеринбурге ликвидировали пожар на складах

Сообщение о пожаре в двухэтажном административном здании со складскими помещениями на первом этаже по адресу: улица Автомагистральная, 39 поступило в 7.25 (5.25 мск). Отмечалось, что площадь пожара составляет 200 квадратных метров. В 10.31 (8.31 мск) пожар был локализован.