В Екатеринбурге ликвидировали пожар на складах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Открытое горение в складских помещениях в Екатеринбурге ликвидировано, сообщает в субботу ГУМЧС по Свердловской области.
Сообщение о пожаре в двухэтажном административном здании со складскими помещениями на первом этаже по адресу: улица Автомагистральная, 39 поступило в 7.25 (5.25 мск). Отмечалось, что площадь пожара составляет 200 квадратных метров. В 10.31 (8.31 мск) пожар был локализован.
"В 11.16 (9.16 мск) огнеборцы ликвидировали открытое горение на пожаре в производственном здании по улице Автомагистральная в Екатеринбурге. Пожарно-спасательные подразделения ведут проливку и разборку сгоревших конструкций", - говорится в сообщении.
Причину произошедшего устанавливают пожарные дознаватели, уточняет ГУМЧС.
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