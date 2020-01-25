Патрушеву рассказали о планах строительства новых судов

ВМФ получит более 180 кораблей и судов новых проектов до 2027 года

ВМФ получит более 180 кораблей и судов новых проектов до 2027 года

Особое внимание в ходе визита секретаря Совета безопасности было уделено строительному проектированию расположенного в Карелии Онежского судостроительно-судоремонтного завода, на базе которого планируется создать первую в России цифровую верфь.

"Реализация проекта позволит выйти на создание от 10 судов 5 проектов, включая рыбопромысловые суда. Новые мощности судоверфи позволят строить суда в классе река-море. В частности, Николаю Патрушеву был продемонстрирован виртуальный проект малого рыболовного траулера-сейнера, строительство которого планируется начать в августе этого года", - отмечается в сообщении.