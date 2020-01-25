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2020-01-25T11:03+0300
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Патрушеву рассказали о планах строительства новых судов
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РИА Новости

Патрушеву рассказали о планах строительства новых судов

11:03 25.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Санкт-Петербурге посетил местный Центр технологии судостроения и судоремонта, где ознакомился с возможностями и перспективами его работы для инновационного развития судостроительной отрасли России на базе современных технологий, сообщила пресс-служба аппарата СБ.
Деятельность центра направлена на создание условий для удовлетворения потребностей военного кораблестроения и рынка гражданской морской техники.
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Особое внимание в ходе визита секретаря Совета безопасности было уделено строительному проектированию расположенного в Карелии Онежского судостроительно-судоремонтного завода, на базе которого планируется создать первую в России цифровую верфь.
"Реализация проекта позволит выйти на создание от 10 судов 5 проектов, включая рыбопромысловые суда. Новые мощности судоверфи позволят строить суда в классе река-море. В частности, Николаю Патрушеву был продемонстрирован виртуальный проект малого рыболовного траулера-сейнера, строительство которого планируется начать в августе этого года", - отмечается в сообщении.
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Николай ПатрушевРоссияБезопасность
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