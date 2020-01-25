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В Японии зафиксировали третий случай заболевания новым коронавирусом
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РИА Новости

В Японии зафиксировали третий случай заболевания новым коронавирусом

11:01 25.01.2020
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© Depositphotos / beibaokeРайон Сибуя в Токио, Япония
Район Сибуя в Токио, Япония
© Depositphotos / beibaoke
Район Сибуя в Токио, Япония. Архивное фото
ТОКИО, 25 янв – РИА Новости. Третий случай заболевания коронавирусом нового типа зафиксирован в Японии в субботу, сообщило министерство здравоохранения в субботу.
"Заболевшей является женщина 30 лет, прибывшая 18 января из Уханя Китайской народной республики, 21 января у нее поднялась температура и появился кашель. Затем 23 января она обратилась в медицинское учреждение в Японии", - говорится в сообщении.
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На прошлой неделе в Японии был зафиксирован первый случай заболевания пневмонией нового типа. В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 41, подтверждено более 1300 случаев заражения.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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