Мишустин оценил работу директора музея космонавтики в Калуге

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил директора Государственного музея истории космонавтики имени Циолковского Наталью Абакумову с юбилеем, отметив ее роль в сохранении отечественного культурного наследия, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Вы посвятили свою жизнь музейному делу, немало сделали для сохранения отечественного культурного наследия. Сегодня под вашим руководством Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского сохраняет память об этом замечательном исследователе. Во многом благодаря Вам здесь ведётся активная научная и издательская деятельность", - говорится в телеграмме.
Премьер добавил, что Абакумова уделяет большое внимание реализации просветительских проектов и использованию цифровых технологий, которые делают экспозиции музея доступными для самой широкой аудитории.