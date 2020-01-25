Мишустин оценил работу директора музея космонавтики в Калуге

"Вы посвятили свою жизнь музейному делу, немало сделали для сохранения отечественного культурного наследия. Сегодня под вашим руководством Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского сохраняет память об этом замечательном исследователе. Во многом благодаря Вам здесь ведётся активная научная и издательская деятельность", - говорится в телеграмме.