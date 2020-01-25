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В большинстве районов Москвы появится "Школа старшеклассника"
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РИА Новости

В большинстве районов Москвы появится "Школа старшеклассника"

10:50 25.01.2020
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© Fotolia / KzenonУрок в школе
Урок в школе
© Fotolia / Kzenon
Урок в школе. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Проект "Школа старшеклассника" в будущем учебном году появится в большинстве районов Москвы, в бюджете города на ближайший год предусмотрено 3 миллиарда рублей на ремонт и адаптацию 30 зданий под этот проект, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что в 2018 году на базе трех школ (№1502, 1560, 2097) решением мэра Москвы был запущен пилотный проект "Школа старшеклассника". Это отдельное здание, которое полностью оборудовано для того, чтобы ученики старших классов могли в своей школе посещать занятия, в том числе в формате лекций и семинаров, как в университете.
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"На ближайший год в бюджете предусмотрено 3 миллиарда рублей на ремонт и адаптацию под проект "Школа старшеклассника" 30 зданий. Такие школы со временем появятся в каждом округе города Москвы. Конечно же, как в случае с любой общеобразовательной программой, учеба в них будет бесплатной", - сказала Ракова.
В "Школе старшеклассника" учащиеся работают в лабораториях, оснащенных высокотехнологичным оборудованием по разным направлениям. Медицинский класс оборудован наборами для изучения телемедицины, интерактивными анатомическими столами и медицинскими симуляторами, позволяющими изучить технологии, которые применяются в городских поликлиниках и медицинских центрах. В специальном "IT-полигоне" установлено лабораторное оборудование для освоения умений в области программирования, разработки мобильных приложений, защиты информации, анализа и визуализации данных (big data). В "Школе старшеклассника" также сформированы инженерный и академический классы.
Заммэра отметила, что идея развития проекта востребована: более 80% проголосовавших на портале "Активный гражданин" считают, что "Школа старшеклассника" поможет выпускникам успешнее подготовиться к учебе в вузах. При этом, по ее словам, большинство участников голосования уверены, что учащимся стоит как можно раньше присоединяться к проекту - 36% считают, что учиться в "Школе старшеклассника" детям следует уже начиная с 8 класса.
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Анастасия РаковаМоскваОбщество
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