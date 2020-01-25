В большинстве районов Москвы появится "Школа старшеклассника"

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Проект "Школа старшеклассника" в будущем учебном году появится в большинстве районов Москвы, в бюджете города на ближайший год предусмотрено 3 миллиарда рублей на ремонт и адаптацию 30 зданий под этот проект, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Проект "Школа старшеклассника" в будущем учебном году появится в большинстве районов Москвы, в бюджете города на ближайший год предусмотрено 3 миллиарда рублей на ремонт и адаптацию 30 зданий под этот проект, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

Она отметила, что в 2018 году на базе трех школ (№1502, 1560, 2097) решением мэра Москвы был запущен пилотный проект "Школа старшеклассника". Это отдельное здание, которое полностью оборудовано для того, чтобы ученики старших классов могли в своей школе посещать занятия, в том числе в формате лекций и семинаров, как в университете.

"На ближайший год в бюджете предусмотрено 3 миллиарда рублей на ремонт и адаптацию под проект "Школа старшеклассника" 30 зданий. Такие школы со временем появятся в каждом округе города Москвы. Конечно же, как в случае с любой общеобразовательной программой, учеба в них будет бесплатной", - сказала Ракова.

В "Школе старшеклассника" учащиеся работают в лабораториях, оснащенных высокотехнологичным оборудованием по разным направлениям. Медицинский класс оборудован наборами для изучения телемедицины, интерактивными анатомическими столами и медицинскими симуляторами, позволяющими изучить технологии, которые применяются в городских поликлиниках и медицинских центрах. В специальном "IT-полигоне" установлено лабораторное оборудование для освоения умений в области программирования, разработки мобильных приложений, защиты информации, анализа и визуализации данных (big data). В "Школе старшеклассника" также сформированы инженерный и академический классы.