Ливанский министр предпочел такси кортежу с охраной

БЕЙРУТ, 25 янв - РИА Новости. Министр туризма Министр туризма Ливана Рамзи Машрифия приехал на первое рабочее заседание правительства на такси вместо привычного для всех ливанских чиновников кортежа с вооруженной охраной, сообщает ливанский телеканал MTV.

По данным телеканала, в пятницу к главному въезду здания правительства подъехало такси, которое задержала охрана. На вопрос о цели визита, таксист ответил, что в машине министр. Силовики, приняв ответ водителя за шутку, все-таки проверили документы пассажира и водителя, и были удивлены, что на заднем сиденье действительно министр туризма, сообщает телеканал.

"Подобное событие беспрецедентное в республики, так как министры передвигаются в составе колонны с охраной",- отмечает ливанское СМИ.

Журналистам удалось узнать, что в собственности Машрифии есть транспортное средство, однако по своим убеждениям он предпочитает передвигаться на такси.

Также стало известно, что из здания правительства в министерство туризма Машрифия поехал уже на машине спикера правительства с его водителем, однако отказавшись от охраны.

Президент Ливана Мишель Аун 22 января утвердил состав нового правительства из 20 министров - технократов во главе с премьером Хассаном Диябом. Впервые ливанская правительственная команда была сформирована из не политиков и представителей партий. В состав кабинета вошли 6 министров женщин, а Зейна Акр стала первой в арабском мире женщиной министром обороны.