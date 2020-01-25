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Ливанский министр предпочел такси кортежу с охраной
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РИА Новости

Ливанский министр предпочел такси кортежу с охраной

10:44 25.01.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТакси
Такси
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Такси. Архивное фото
БЕЙРУТ, 25 янв - РИА Новости. Министр туризма Ливана Рамзи Машрифия приехал на первое рабочее заседание правительства на такси вместо привычного для всех ливанских чиновников кортежа с вооруженной охраной, сообщает ливанский телеканал MTV.
По данным телеканала, в пятницу к главному въезду здания правительства подъехало такси, которое задержала охрана. На вопрос о цели визита, таксист ответил, что в машине министр. Силовики, приняв ответ водителя за шутку, все-таки проверили документы пассажира и водителя, и были удивлены, что на заднем сиденье действительно министр туризма, сообщает телеканал.
"Подобное событие беспрецедентное в республики, так как министры передвигаются в составе колонны с охраной",- отмечает ливанское СМИ.
Журналистам удалось узнать, что в собственности Машрифии есть транспортное средство, однако по своим убеждениям он предпочитает передвигаться на такси.
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Также стало известно, что из здания правительства в министерство туризма Машрифия поехал уже на машине спикера правительства с его водителем, однако отказавшись от охраны.
Президент Ливана Мишель Аун 22 января утвердил состав нового правительства из 20 министров - технократов во главе с премьером Хассаном Диябом. Впервые ливанская правительственная команда была сформирована из не политиков и представителей партий. В состав кабинета вошли 6 министров женщин, а Зейна Акр стала первой в арабском мире женщиной министром обороны.
Новое правительство появилось на фоне экономического и финансового кризиса, вызвавшего массовые антиправительственные демонстрации, которые продолжались с 17 октября. Народные движения и часть крупных политических партий не поддержали новый министерский состав, заявив, что он является политизированным и не способным вывести страну из кризиса.
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