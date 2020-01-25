Путин отметил плодотворную работу журнала "Историк"

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поздравил коллектив редакции журнала "Историк" с 5-летием, отметив высокий профессионализм и плодотворную исследовательскую, аналитическую работу, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"С удовлетворением отмечу высокий профессионализм сотрудников журнала, их плодотворную исследовательскую, аналитическую работу... Ваш журнал по праву считается одним из наиболее авторитетных отечественных научно-популярных изданий в гуманитарной сфере. Он достойно выполняет свою востребованную просветительскую миссию, приобщает читателей, и особенно подрастающее поколение, к нашему богатому историческому, духовному, культурному наследию", - говорится в телеграмме.

Путин убежден, что в наступившем году главные публикации журнала будут посвящены знаменательной дате – 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.