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Культура
2020-01-25T13:44+0300
https://ria.ru/20200125/1563860249.html
Путин отметил плодотворную работу журнала "Историк"
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РИА Новости

Путин отметил плодотворную работу журнала "Историк"

10:43 25.01.2020 (обновлено: 13:44 25.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив редакции журнала "Историк" с 5-летием, отметив высокий профессионализм и плодотворную исследовательскую, аналитическую работу, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"С удовлетворением отмечу высокий профессионализм сотрудников журнала, их плодотворную исследовательскую, аналитическую работу... Ваш журнал по праву считается одним из наиболее авторитетных отечественных научно-популярных изданий в гуманитарной сфере. Он достойно выполняет свою востребованную просветительскую миссию, приобщает читателей, и особенно подрастающее поколение, к нашему богатому историческому, духовному, культурному наследию", - говорится в телеграмме.
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Путин убежден, что в наступившем году главные публикации журнала будут посвящены знаменательной дате – 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
"Важно, что вы поддерживаете конструктивный, взаимополезный диалог со своей аудиторией, воплощаете в жизнь содержательные творческие, образовательные проекты, которые являются значимым вкладом в сбережение памяти о ключевых событиях отечественной истории, о героических подвигах наших отцов и дедов, содействуете воспитанию молодёжи на основе ценностей патриотизма и гражданственности, твёрдо противостоите попыткам фальсификации исторических фактов", - добавил он.
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