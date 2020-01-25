У берегов Ливии спасли почти 60 мигрантов

"Перед рассветом команды SOS Mediterranee и MSF спасли 59 человек, мужчин и женщин, которые находились в небольшой деревянной лодке, терпящей бедствие. Операция (по спасению – ред.) началась сразу же после 04.00, приблизительно в 26 морских милях от ливийского побережья", - говорится в сообщениях MSF и SOS Mediterranee, размещенных в Twitter.