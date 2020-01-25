Парламент Греции вновь изменил выборное законодательство

АФИНЫ, 25 янв - РИА Новости. Парламент Парламент Греции в пятницу вечером проголосовал за поправки в избирательное законодательство, которые возвращают отменённый предыдущим правительством бонус для партии, набравшей больше всего голосов на выборах.

"За" в 300-местном парламенте проголосовали 163 депутата из правящей партии "Новая демократия" и правой "Греческое решение", сообщает телеканал Skai

Против выступили оппозиционные СИРИЗА, Движение перемен КИНАЛ, Компартия Греции и МЕРА25.

Закон не набрал квалифицированное большинство 200 голосов, необходимые для немедленного применения на практике. Так что по итогам следующих выборов распределение мест политических партий будет проходить по простой пропорциональной системе, а действие нового закона будет отложено на один избирательный период.

Закон возвращает бонус в виде дополнительных мандатов в 300-местном парламенте, что облегчает победившей партии возможность формировать правительство. Размер бонуса будет зависеть от количества набранных на выборах голосов. 20 мест победившая партия получит, если на выборах наберёт не менее 25% голосов. Максимальный бонус составит 50 мест в случае, если за партию проголосует 40% избирателей или более.

Правительство выступило за восстановление усиленно-пропорциональной системы, заявляя, что она является более справедливой и через многоуровневый бонус обеспечивает дееспособность правительства, стабильность и возможность решать национальные проблемы.

СИРИЗА и КИНАЛ заявили, что правящая "Новая демократия" торопится изменить закон сейчас с целью проведения досрочных выборов. Если победитель на них не сможет сформировать правительство, то затем в течение 40 дней будут проведены новые выборы, на этот раз по новому избирательному закону.