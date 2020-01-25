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В Крыму ожидают всплеск свадеб в день "четырех двоек" 20 февраля
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РИА Новости

В Крыму ожидают всплеск свадеб в день "четырех двоек" 20 февраля

10:32 25.01.2020
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© Depositphotos / getmodelsМолодожены во время регистрации брака
Молодожены во время регистрации брака
© Depositphotos / getmodels
Молодожены во время регистрации брака . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости. Около 130 актов о заключении брака ожидается в Крыму в день "четырех двоек" 20 февраля 2020 года, что является высокой цифрой для будничного февральского дня, сказал РИА Новости заместитель министра юстиции республики Наталья Пельо.
"На регистрацию брака в день 20.02.2020 в Крыму подано 128 заявлений. Для зимнего четверга это очень высокая цифра", - сказала Пельо.
По статистике, наименьшее число браков среди всех месяцев года заключается в январе и мае. Что касается красивой даты, то по словам заместителя министра цифры хорошо смотрятся в свидетельстве о заключении брака.

"Важно помнить, что основными качествами для создания крепкой семьи являются не цифры, а уважение, любовь, терпение и взаимопонимание", - добавила она.

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свадьбыКрымОбщество
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