В Крыму ожидают всплеск свадеб в день "четырех двоек" 20 февраля

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости. Около 130 актов о заключении брака ожидается в Крыму в день "четырех двоек" 20 февраля 2020 года, что является высокой цифрой для будничного февральского дня, сказал РИА Новости заместитель министра юстиции республики Наталья Пельо.
"На регистрацию брака в день 20.02.2020 в Крыму подано 128 заявлений. Для зимнего четверга это очень высокая цифра", - сказала Пельо.
По статистике, наименьшее число браков среди всех месяцев года заключается в январе и мае. Что касается красивой даты, то по словам заместителя министра цифры хорошо смотрятся в свидетельстве о заключении брака.
"Важно помнить, что основными качествами для создания крепкой семьи являются не цифры, а уважение, любовь, терпение и взаимопонимание", - добавила она.