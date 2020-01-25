В Крыму ожидают всплеск свадеб в день "четырех двоек" 20 февраля

"На регистрацию брака в день 20.02.2020 в Крыму подано 128 заявлений. Для зимнего четверга это очень высокая цифра", - сказала Пельо.

По статистике, наименьшее число браков среди всех месяцев года заключается в январе и мае. Что касается красивой даты, то по словам заместителя министра цифры хорошо смотрятся в свидетельстве о заключении брака.