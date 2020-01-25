В Турции извлекли четырех человек из-под завалов после землетрясения

АНКАРА, 25 янв – РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов еще четырех человек через несколько часов после сильного землетрясения на востоке Турции, сообщило в субботу Агентство по чрезвычайным ситуациями и стихийным бедствиям (AFAD) страны.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 (мск). По последним данным, в провинциях Элязыг и Малатья в результате землетрясения погибли 20 человек и пострадали 1030. По данным AFAD, после землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии.
#Elazığ merkezde bulunan Mustafa Paşa mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz bir kişiyi daha enkaz altından sağ olarak kurtarmıştır. pic.twitter.com/baRP2M7TUu— AFAD (@AFADBaskanlik) January 25, 2020
AFAD сообщило в Twitter, что находившиеся под завалами люди были извлечены в городе Элязыг и районе Маден. В районе стихийного бедствия работают 1097 спасателей, туда направлено около 9 тысяч палаток и более 30 тысяч одеял.