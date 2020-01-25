У прибывшего в Иркутск гражданина Китая заподозрили коронавирус

ИРКУТСК, 25 янв – РИА Новости. Гражданин Китая, прибывший в Иркутск 24 января, госпитализирован с предварительным диагнозом грипп, для исключения подозрения на коронавирусную инфекцию анализы отправлены в Новосибирск, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
"24 января с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу госпитализирован житель КНР, прибывший в Иркутск 24 января из Пекина. Проведены все противоэпидемические мероприятия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пациенту поставлен предварительный диагноз - нетипированный вирус гриппа А и назначено лечение. Для полного исключения подозрения на коронавирус анализы больного направлены в Новосибирск. Все, кто мог находиться в контакте с заболевшим, также проходят обследование.