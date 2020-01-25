У прибывшего в Иркутск гражданина Китая заподозрили коронавирус

"24 января с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу госпитализирован житель КНР, прибывший в Иркутск 24 января из Пекина. Проведены все противоэпидемические мероприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пациенту поставлен предварительный диагноз - нетипированный вирус гриппа А и назначено лечение. Для полного исключения подозрения на коронавирус анализы больного направлены в Новосибирск. Все, кто мог находиться в контакте с заболевшим, также проходят обследование.