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У прибывшего в Иркутск гражданина Китая заподозрили коронавирус
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РИА Новости

У прибывшего в Иркутск гражданина Китая заподозрили коронавирус

10:25 25.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ИРКУТСК, 25 янв – РИА Новости. Гражданин Китая, прибывший в Иркутск 24 января, госпитализирован с предварительным диагнозом грипп, для исключения подозрения на коронавирусную инфекцию анализы отправлены в Новосибирск, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
"24 января с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу госпитализирован житель КНР, прибывший в Иркутск 24 января из Пекина. Проведены все противоэпидемические мероприятия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пациенту поставлен предварительный диагноз - нетипированный вирус гриппа А и назначено лечение. Для полного исключения подозрения на коронавирус анализы больного направлены в Новосибирск. Все, кто мог находиться в контакте с заболевшим, также проходят обследование.
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