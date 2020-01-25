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В Крыму в День Татьяны сыграют вдвое больше свадеб, чем в 2019 году
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РИА Новости

В Крыму в День Татьяны сыграют вдвое больше свадеб, чем в 2019 году

10:16 25.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЦеремония регистрации брака в Крыму
Церемония регистрации брака в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Церемония регистрации брака в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости. Новобрачными в День Татьяны в Крыму станут более 80 пар – вдвое больше, чем 25 января 2019 года, сообщила РИА Новости заместитель министра юстиции республики Наталья Пельо.
"В отделы ЗАГС на регистрацию брака 25 января подано более 80 заявлений. В прошлом году в этот день было 40 пар новобрачных", - сказала Пельо, добавив, что согласно народным поверьям, свадьба 25 января сулит долгую и счастливую семейную жизнь.
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В субботу 25 января в Крыму в различных отделениях ЗАГС под венец пойдут пять невест по имени Татьяна.
"Считается, что брак под покровительством Святой Татьяны будет крепким и вечным, поэтому многие пары хотят связать свою судьбу именно 25 января. Кроме того, день выпадает на субботу, когда, само собой разумеется, что будет больше свадеб, чем в будние дни, например. В 70-80 годах прошлого века 25 января в основном проводились студенческие свадьбы. Сегодня мы тоже ожидаем молодые пары, ведь сейчас пошла устойчивая тенденция заключения брака между женихами за 35 и невестами за 30", - сказала Пельо.
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