В Крыму в День Татьяны сыграют вдвое больше свадеб, чем в 2019 году

"В отделы ЗАГС на регистрацию брака 25 января подано более 80 заявлений. В прошлом году в этот день было 40 пар новобрачных", - сказала Пельо, добавив, что согласно народным поверьям, свадьба 25 января сулит долгую и счастливую семейную жизнь.

"Считается, что брак под покровительством Святой Татьяны будет крепким и вечным, поэтому многие пары хотят связать свою судьбу именно 25 января. Кроме того, день выпадает на субботу, когда, само собой разумеется, что будет больше свадеб, чем в будние дни, например. В 70-80 годах прошлого века 25 января в основном проводились студенческие свадьбы. Сегодня мы тоже ожидаем молодые пары, ведь сейчас пошла устойчивая тенденция заключения брака между женихами за 35 и невестами за 30", - сказала Пельо.